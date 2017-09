Olga Aseeva, una vida entregada a natación artística

México, 22 Sep (Notimex).- Cuando Olga Aseeva decidió dejar su natal Rusia, jamás imaginó que fuera para toda la vida, pues en 1997 cuando a invitación de la exnadadora Sonia Cárdenas, comenzó a echar raíces para México y en especial en el Club Cuicacalli, allá por la zona norte de esta capital.

Aunque dice el primer contacto con México lo tuvo en 1991 en el marco de los Juegos Panamericanos en La Habana, Cuba, en donde Raúl González, entonces director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la convence para venir al país.

Y a pesar de haber aprendido del nado sincronizado de manera empírica, ahora con la nueva reglamentación de FINA, natación artística, siempre tuvo el toque casi mágico para formar a nuevas generaciones que a la postre se convirtieron en pilares de la selección nacional.

El club acaba de cumplir 50 años y la primera que empezó con el proyecto de nado sincronizado fue Eulalia Martínez de Castro y luego siguieron Patricia Olivera (hija), Sonia Cárdenas, Liliana Ochoa, personas que aprendieron de Eulalia para hacer del deporte casi una religión en esta instalación ubicada en el municipio mexiquense de Naucalpan.

“Entre al club en 1997 y siempre el club ha aportado talento a las selecciones nacionales a nivel internacional. Y podría decir que ha sido cuna de varias integrantes de mucho nivel. Han estado en Juegos Olímpicos como Sonia Cárdenas o Ingrid Reich. Fue una generación de grandes nadadoras”, afirmó.

Para Aseeva el tiempo le ha permitido conocer la idiosincrasia mexicana. Dista mucho del modelo ruso, pero dice que ha aprendido. “Mis niñas me dicen que ahora soy más mexicana que el nopal. México me ha cambiado. Creo que ya me adapte, sigue corriendo sangre rusa, exigencia rusa y trabajar al 100 es así”.

Olga Aseeva siente orgullosa de ser parte del surgimiento de nuevas figuras de la natación artística y para ello todos los días se entrega a sus alumnas, “no tenemos derecho de elegir, aceptamos a todas las niñas que quieran practicar el deporte y con base en entrenamiento de muchos años sale un grupo selectivo”.

Su labor comienza muy temprano para estar al frente del equipo juvenil de nado, que recientemente en el Panamericano de Chile en donde se quedó con la plata y por las tardes se entrega a la formación de las nuevas figuras en el Cuicacalli.

“Prácticamente mi vida es nado sincronizado, es una exageración, pero ahora a lo largo de los años he aprendido a separar mi trabajo con familia. Mi hijo vive en Monterrey y entrena futbol americano.”

Y eso también lo lleva a la selección nacional en donde “prefiero tener a atletas sanas como ser humano y luego con base en eso conseguir los resultados. Porque primero es formar un ser humano y luego un gran atleta. Mi lema en la vida es ese. No puede ser al revés”.

Aunque para Olga el deporte es su pasión, dice que de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 se ha hecho cargo de la selección junior.

“Es muy difícil trabajar con niñas de 13 a 18 años edad. Es muy diferente a la primera fuerza en donde las atletas ya están formadas y aquí empiezas a moldear a formar a las atletas”.

Y para dejar su huella, “siempre he salido adelante, nunca me he dado por vencida, aunque me toque un nivel técnico bajo, empezamos asuperar desde el primer día y en el CNAR tengo un equipo multidisciplinario que me ayuda”.

Aseguró que cuando el trabajo rinde sus frutos y ver a una nadadora en la selección nacional, “es un orgullo, segundo le sigo los pasos para ver si se supera o se estanca y me da orgullo verlas realizadas como ejecutivas en la vida social”.

Quizá cuando Olga Aseeva pueda verse consagrada es ver a un equipo con medalla olímpica, “a nivel panamericano ya lo estamos logrando, se están subiendo ranking, entre las 10 mejores del mundo. Eso me da satisfacción de que estamos preparando a atletas”.

Y eso que dice que no fue nadadora de nado sincronizado, ahora ya natación artística, sino licenciada en cultura física y deporte de alto rendimiento.

Además siempre ha sido cobijada por el club a cargo de Pedro López, quien asegura que Olga Aseeva es una gran líder hasta el Estado de México, con el exclavadista olímpico de Sydney 2000, Fernando Platas, quien está por terminar su gestión al frente del deporte en la entidad mexiquense.