Piloto Moisés de la Vara vuelve al Circuito de las Américas

Austin, 15 Sep (Notimex).- El piloto mexicano Moisés de la Vara volverá a participar este fin de semana en la F4 USA Championship, luego de una primera experiencia en la temporada 2017 dentro de la serie hace unas semanas, el tapatío regresa ahora para correr en el Circuito de Las Américas.

De la Vara ya disputó una ronda de la categoría estadounidense está temporada, misma en la que ya corrió en el año de debut de la serie, ahora en un monoplaza marcado con el número 12 del equipo DeForce Racing este sábado y domingo.

En su anterior participación, dentro de la categoría americana, demostró talento con un top-10 pero ahora quiere regresar para situarse dentro de los primeros lugares.

“Estamos en Austin y llego muy emocionado porque es un autódromo que ya corrí anteriormente en la Fórmula 4 NACAM, además de esto, es una pista que me agrada en cuanto al manejo”, expresó el mexicano.

“Tenemos una ventaja al haber corrido antes en el circuito. El equipo tiene una idea mayor de lo que puede hacer en cuestión de la puesta a punto. De mi parte me he preparado mucho en cuanto al simulador. En Virginia no nos fue como esperábamos, pero creo que ahora estamos en condiciones de poder conseguir un mejor resultado en Austin”, señaló.