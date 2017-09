“Canelo” llega a Las Vegas listo para noquear a Golovkin

Las Vegas, EUA, 13 Sep (Notimex).- Los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin hicieron su arribo oficial a esta ciudad, ambos confiados en la victoria el sábado, el primero para afrontar algo que ya considera personal y listo para noquear.

Más de 400 personas se dieron cita en el lobby del MGM Grand Hotel, donde ovacionaron a sus pugilistas favoritos, quienes se declararon listos para estelarizar la velada en la T-Mobile Arena.

“Estoy muy contento de estar ante mi gente, en una pelea más que va a marcar la historia de mi carrera y me siento muy contento de representar a mi gente. Esta pelea se ha convertido en algo personal, es la que todos han esperado durante años”, dijo Álvarez.

Apoyado por la mayoría de los aficionados ahí reunidos, el pugilista dejó en claro que su único objetivo es salir con el brazo en alto, para lo cual se preparó por casi dos meses.

“Quiero la victoria, es lo único que me importa, siempre me preparo para ganar, esta es una pelea importante para mi carrera, mi gente, mi equipo; me interesa ganar y salir con la mano en alto, me preparé para noquear”, comentó.