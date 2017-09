Maratón de Miami quiere más mexicanos el 28 de enero

México, 1 Sep (Notimex).- Los organizadores del Maratón de Miami, a desarrollarse el 28 de enero de 2018, ya lanzaron el reto, quieren contar con mil o más corredores mexicanos en la línea de salida, recibirlos con los brazos abiertos y hacerlos sentir como en casa.

Frankie Ruiz, cofundador y jefe de la oficina del Maratón de Miami, visitó la capital mexicano con motivo de la Expo Maratón de la Ciudad de México, donde participó con un stand para captar a más mexicanos y también para importar ideas para su evento.

“Creo que la Ciudad de México tiene mucho en común con Miami, no sólo con la maratón, sino como ciudad. En una cuantas horas ya me he sentido como si estuviera en un barrio de Miami y eso para mí es importante”, señaló.