Pimpinela confía en su experiencia rumbo a Triplemanía XXV

México, 23 Ago (Notimex).- Reconocido como uno de los mejores luchadores exóticos en México, Pimpinela aseguró que hará valer su experiencia cuando busque la “Copa Triplemanía XXV”, donde hará equipo con Faby Apache y Australian Suicide.

“No seré el mejor, pero sí afortunado. Tengo 50 años, 32 de trayectoria y voy a demostrar que ese título se quedará en México, voy a demostrar mi capacidad y experiencia con Faby y Australian”, expresó el luchador.

Aunque habrá rivales complicados como los “Perros del mal” (Joe Líder, Halloween y Míster Águila), los “OGT’s” (Chessman, Averno y Super Fly), además de leyendas como Blue Demon Jr. y algunos extranjeros, Pimpinela confía en su lona recorrida.

“Trabajé con ellos, hay muchos que son jóvenes para mí, son nuevos y todos saben de mi capacidad, ese día se verá en la arena, no piensen que Pimpinela solo va a besarlos, cuando quiero luchar lo hago, tengo colmillo y mucha experiencia”, indicó.

Manifestó sentirse honrado de participar una vez más en el máximo evento de la empresa, a la cual siempre ha sido fiel. “No me acuerdo en cuantas he participado, como unas 17, en todos los eventos grandes, me dan mi lugar me siento orgulloso”.

La disputa por la “Copa Triplemanía XXV” será en una lucha de tercias en modalidad “lumberjack”, donde luchadores como Sangre Chicana, Coco Rojo, Coco Azul, Coco Amarillo y otros, estarán abajo del ring en espera de que alguno de los participantes salga del mismo.

Además del equipo mixto de Triple A, de los “Perros del mal” y “OGT’s”, La Parka comandará otra tercia junto a Bengala y Argenis, mientras que los “Vipers” Psicosis, Histeria y Maniaco estarán presentes en busca del título, entre otros.