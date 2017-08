Rafael Nadal ve como premio ser número uno del mundo

Nueva York, 23 Ago (Notimex).- Esta semana regresó el tenista español Rafael Nadal a lo más alto del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), por lo que se siente satisfecho después de estar fuera de esa posición desde 2014.

Durante una conferencia de prensa, el madrileño manifestó su regreso al puesto número uno, “lo considero un premio a haber mantenido la ilusión, haber mantenido la pasión por todo lo que he hecho durante tantos años”.

Rafa dejó notar su satisfacción por lo que ha logrado hoy en día después de haber sufrido años difíciles llenos de lesiones, lo que lo separó de los primeros puestos de la clasificación mundial.

Por ello, indicó que se siente listo físicamente para enfrentar el Abierto de Estados Unidos, donde buscará salir con la gloria para así sumar un Grand Slam más a su laureada carrera como tenista.

En cuanto al tipo de superficie sobre la que se juega, opinó que los tenistas participantes son especialistas, lo cual puede ver como una amenaza que tiene que superar con base en concentración y preparación de su juego.

“Al final tengo que pensar en mí, lo demás yo no lo manejo y no puedo controlar quien está y quien no está. Hago mi camino, espero estar preparado, hacer las cosas bien, que las estoy haciendo, y confío en llegar bien”, sentenció el español.