Boxeadora mexicana Alejandra Jiménez podría pelear en Nueva York

México, 15 Ago (Notimex).- Apenas el sábado anterior realizó la segunda defensa de su título y la boxeadora mexicana Alejandra Jiménez ya tiene nuevos retos en puerta, uno el de presentarse en Nueva York en octubre y ahí defender su corona.

“En octubre quizá vamos a Nueva York y con la tranquilidad que me da mi trabajo vamos a regresar con la mano en alto”, dijo la campeona de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de visita en los “Martes de café”.

Luego de vencer por nocaut técnico en el tercer round a la canadiense Vanessa Lepage en Cancún, la “Tigre” Jiménez se ilusiona con nuevos retos, el que más le interesa: el de pelear fuera del país.

“Quiero pelear allá (en Estados Unidos), estoy acoplada con mi equipo y no pienso cambiarlo, también me hicieron la invitación para guantear en Texas y no lo descarto”, comentó la pugilista, invicta con 9-0, siete por nocaut.

Comentó que entre las rivales para su defensa en Estados Unidos está la local Laura Ramsey (10-7-1, 5 KO´s), aunque aclaró que no hay fecha exacta para su posible presentación en Nueva York.

Por otra parte, se declaró feliz luego de su triunfo sobre Lapage, quien, dijo, se mostró prepotente, con una mala actitud y hasta burlona, lo que hizo que “saliera decidida a noquearla, no darle chance de nada, sintió la pegada y se fue para atrás”.

Feliz con su equipo de trabajo y satisfecha con el progreso que muestra en cada pelea, dijo que luego de más de un año sin pelear, de marzo de 2016 a abril pasado, “las cosas se acomodan, el compromiso es mayor, las peleas se ganan con sacrificio y hay que afrontar los retos con responsabilidad”.