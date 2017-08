Usain Bolt busca ayudar al deporte fuera de las pistas

Londres, 14 Ago (Notimex).- La noche del domingo, durante la clausura del Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2017de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), el corredor jamaiquino recibió un homenaje a su exitosa trayectoria.

El velocista jamaiquino recorrió de nueva cuenta la pista del Estadio Olímpico de Londres, el lugar donde 24 horas antes terminó su carrera en el atletismo con un calambre en la pierna izquierda, y agradeció el apoyo del público durante su última participación el en atletismo.

El reloj de la pista marcaba sus marcas mundiales de100 metros (9.58 segundos) y de 200 metros (19.19 segundos); “Me estaba despidiendo de los fans y le decía adiós a mis eventos,” dijo Bolt sobre su homenaje.

“Es verdaderamente triste tener que alejarme ahora, pero la energía del público fue grandiosa. Los fans me adoran y lo aprecio,” dijo el corredor jamaiquino de 30 años de edad.

Al atender a la prensa reunida en el Estadio Olímpico de Londres, el ‘relámpago’ jamaiquino aseguró que los resultados del Campeonato Mundial de Atletismo 2017 no afectan su legado: “El hecho de que no haya ganado mi última carrera no afecta lo que he hecho en el deporte.”

La lesión que sufrió la noche del sábado, durante los relevos 4×100 metros, preocupa al jamaiquino: “tendré tratamiento hasta que tenga un escaneo para ver si es tan malo como creo”.

Sobre sus siguientes actividades, Bolt quiere relajarse. “Lo primero que haré será salir y divertirme, de fiesta. Necesito un trago. He tenido un campeonato muy estresante,” comentó el ganador de 14 medallas en mundiales de atletismo.

“He visto que muchos deportistas vuelven al deporte y dan pena. No seré una de esas personas,” dijo Bolt, quien enfatizó que no regresará a las pistas como competidor, aunque espera mantenerse en el ámbito del atletismo: “Mi agente está hablando con el señor Coe (Sebastian Coe, presidente de la IAAF), para que veamos de qué manera puedo ayudar en el deporte.”

“Me entusiasma. El atletismo me ha dado lo que tengo,” concluyó el jamaiquino al hablar sobre su posible rol como embajador de la IAAF.