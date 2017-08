Atleta Usain Bolt desecha posible derrota en su última competencia

Londres, 2 Ago (Notimex).- El atleta jamaiquino Usain Bolt aseguró que a pesar de no ser el favorito en la competencia de los 100 metros en el próximo Mundial de Atletismo, él confía plenamente en sus habilidades por lo que descarta una derrota en lo que será su adiós de las pistas.

“Mi equipo me está diciendo que no parto como favorito. Por ello tengo que ponerme a prueba a mí mismo una vez más”, dijo el velocista de 30 años en conferencia de prensa.

Las dudas en torno a su rendimiento comenzaron en las competiciones anteriores de la Liga Diamante de Mónaco donde registró más de 10 segundos, no fue hasta la competición gala donde pudo bajar ese tiempo.

“En la última prueba en la que competí hice 9.95, lo que muestra que estoy yendo en la buena dirección”, afirmó Bolt.

El 11 veces campeón mundial participará en la prueba de 100 metros donde posee el record de 9.58 segundos y en el relevo 4×100, además tiene el record en los 200 metros con 19.19 segundos, por lo que confesó que le gustaría que esas marcas duraran mucho tiempo.

“Ningún atleta desearía que le quitasen su record del mundo. Yo no quiero que ocurra. Quiero poder decirles a mis hijos cuando tengan 15 o 20 años que su padre sigue siendo el mejor. Así que ojalá no me quiten mi record”, declaró el jamaiquino.