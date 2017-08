Tonatiuh López viaja a Londres para Campeonato Mundial de Atletismo

México, 1 Ago (Notimex).- El juvenil sonorense Tonatiuh López viajó hoy al Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2017 con el sueño de calificar a la final de los 800 metros planos, que de lograr sería histórico para México.

“Estoy muy emocionado y contento de poder hacer mi debut en una de las ciudades de más importancia en el mundo y en una competencia de las más grandes”, dijo después de documentar su vuelo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México.

Afirmó que “mi expectativa es mejorar mi tiempo (1:45:51 minutos), correr ante los mejores del mundo y que sea lo que Dios quiera. Le echaré todas las ganas”.

Su preparación mundialista sólo cuenta con una prueba internacional y pese a todo no se achica, al decir que “siento que éste es uno de los años en que me he esforzado más. Fui muy constante y la mayor de las veces entrené en dos ocasiones al día, así que estoy bien preparado”.

El corredor, quien el sábado competirá en los 800 metros planos y el siguiente lunes cumplirá 20 años de edad, compartió que “es una explosión de emociones, me siento feliz y a la vez asustado. Creo que al momento de la salida todo se va a despejar y pienso que voy a hacer un buen trabajo después del disparo de salida”.

El 25 de marzo pasado registró en Culiacán, Sinaloa, su mejor marca personal y estableció nuevo récord mexicano, de 1:45:51 minutos, que de mejorar en Londres podría aspirar a semifinales y hasta la final.

Quien en 2017 fue cuarto lugar en el Campeonato Mundial U18 en Polonia, dijo que “el plan de mi entrenador y mío es mejorar la marca en la primera carrera y con ello estaría en semifinales, y de repetir el tiempo podría pasar hasta la final, y en la final puede pasar cualquier cosa”.