Un 31 de julio Alejandra Orozco pasó a la historia

México, 31 Jul (Notimex).- Fue un 31 de julio de 2012 cuando la clavadista Alejandra Orozco hizo historia en el deporte mexicano al colgarse, junto con Paola Espinosa, la medalla de plata en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizado de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Fue un hecho histórico para la clavadista, que con apenas 15 años de edad, ya estaba en la élite olímpica. “Son cinco años que han pasado muy rápido”, dijo la atleta, que con motivo del quinto aniversario de esa medalla, tuvo un pequeño convivio con sus compañeros en Jalisco.

“Este tiempo estuvo lleno de muchas satisfacciones y desde luego de madurez y cada día recuerdo ese momento y con muchas ganas de repetirlo”, asevero.

Orozco, originaria del occidental estado de Jalisco y quien entrenó con la adiestradora de origen chino Ma Jin, comentó que más allá de seguir la competencia de ese 31 de julio en la fosa olímpica del Complejo Acuático de Londres, se concentró más en su competencia.

“Más que mirar el tablero para saber en qué lugar íbamos, estaba más metida en mi competencia; pero cuando lo hice, me di cuenta que estábamos en segundo lugar. Es cuando Paola me abraza y me dice que ya es seguro”, asentó.