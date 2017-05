Chávez Jr. buscará que “Canelo” sienta su pegada desde comienzo de pelea

Las Vegas, EUA., 4 May (Notimex).- Sin revelar su estrategia, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. aseguró que desde el primer round tratará de que Saúl “Canelo” Álvarez sienta su poder de puños e incluso está listo para intercambiar golpes.

“Quisiera meter golpes desde el primer asalto, pero estamos preparados para 12 rounds. Quisiera que él sintiera un golpe rápido para que la pelea tomara un curso diferente”, comentó el pugilista sinaloense.

Y aunque trabajó una estrategia con el entrenador Ignacio Beristain, sabe que será arriba del ring cuando determine qué hacer, listo para usar sus ventajas físicas, mayor alcance y tonelaje, en una pelea en la que subirá al ring con más de 180 libras.

“No voy a hacer algo que no sé hacer, voy a tratar de usas mis ventajas como sé hacerlo, si en algún momento hay que fajarse e intercambiar golpes lo voy a hacer, que es lo que me ha dado más victorias”, comentó.

Reiteró que la cuestión física podría ser determinante y buscará aprovecharlo, “se me presenta la oportunidad de ser el más fuerte, no le voy a dar espacio, no tengo que desperdiciar rounds, voy a soltar las manos desde un inicio para no perder y que no me pase lo que me pasó con (Sergio) Martínez”.

Consciente de que Saúl es favorito en las apuestas, dejó en claro que se preocupa más del trabajo realizado en los últimos dos meses que de su oponente, y reiteró su confianza en salir con el brazo en alto.

“Es un buen peleador, pero yo he estado más pendiente de mi persona, de mi peso, de mi preparación, que es más importante, de lo que ‘Canelo’ pueda traer, es una pelea que ya estaba esperando, puede dar un giro mi carrera si gano”.

Finalmente, tras manifestar que el vencedor podría ser considerado como el máximo representante del pugilismo mexicano, dijo que saldrá en busca de un triunfo claro para no dejar nada en manos de los jueces, quienes “hacen lo que quieren hacer, lo tenemos que respetar, pero a la gente no se le puede engañar”.