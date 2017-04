Consejo Mundial de Boxeo resalta importancia de “Canelo”-Chávez Jr.

México, 28 Abr (Notimex).- Tanta relevancia podría tener la pelea entre los mexicanos Julio César Chávez Jr. y Saúl “Canelo” Álvarez que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, señaló que de ahí podría surgir el nuevo Floyd Mayweather Jr. o Manny Pacquiao.

A ocho días de la pelea que se realizará en la T-Mobile Arena de Las Vegas, el titular del organismo resaltó la importancia del duelo del 6 de mayo, pactado en las 164.5 libras y espera responda a las expectativas.

“Queda el representante del boxeo nacional, uno de los más importantes o quizá el más importante del mundo. Lo que pase el sábado, si se da una gran pelea, emotiva, donde se entreguen y el resultado pueda ser como se espera, puede ser que el nuevo Pacquiao o Mayweather salga de la pelea del sábado”, indicó.

De ganar el hijo del legendario “JC”, comentó que seguramente tendría una oportunidad para disputar el título mundial de las 168 libras, aunque deberá demostrarlo en el ring.

“Sin duda, siento que es la oportunidad de su vida, el momento que tiene para demostrar, todos caemos y merecemos la oportunidad de levantarnos y Chávez entiende que es la oportunidad de su vida”, agregó el dirigente.

Luego de realizar la premiación a personajes ligados al mundo el boxeo, como el ex campeón mundial José Ángel “Mantequilla” Nápoles, Sulaimán Saldívar deseó suerte a ambos, seguro de que lo que ocurra después de la ceremonia de pesaje podría ser vital, particularmente para el “Junior”.

“Esa va a ser la clave, vimos que está bien, ha entrenado bien, su cuerpo, su mente, tenía mucho tiempo de no verlo así, ya veremos al momento de bajarse de la báscula, si logra recuperar de manera total todo lo que se pierde en el proceso de entrenamiento tendrá ventaja importante de peso y fortaleza”, apuntó.

Expresó que no ha hablado con ellos sobre la entrega del Cinturón Huichol que se realizará en la ciudad de México, “Chávez sabe que está el tema del cinturón muy vigente, incluso ya anunció que tiene listo el lugar en su casa (para ponerlo), y con el grupo del ‘Canelo’ no he tenido oportunidad de comentar el tema”.