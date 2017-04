Nadie nos daba como favoritos y estamos en la final de Copa

Guadalajara, 19 Abr (Notimex).- El mediocampista de Monarcas Morelia, Juan Pablo Rodríguez, puntualizó que desde que comenzó la Copa MX nadie los daba como favoritos y ahora ya están en la final, por lo que saldrán seguros y concentrados para vencer esta noche a Chivas.

En entrevista el ‘Chato’ Rodríguez agregó que “nosotros vamos a dejar todo dentro del terreno de juego y si Chivas gana la final será porque fueron mejores que nosotros”.

“Desde que comenzó la Copa nunca hemos sido favoritos, ya eliminamos a Tijuana, Toluca y a Cruz Azul y nadie nos ha dado como favoritos mas que la gente que está con nosotros y nuestras familias, así como el trabajo que hacemos día con día dentro de la institución”, resaltó.

Destacó que entre los futbolistas que participan en la Copa “hay gente de mucha experiencia, que ha jugado finales, que han sido campeones, ya estamos en la final, vamos a aprovecharla al máximo y vamos a ganarla”.

A su vez el defensa de Morelia, Carlos Adrián Morales, subrayó que “tengo el privilegio de jugar mi final número 16 y la voy a disfrutar como la primera, que fue hace casi 17 años con Monarcas, estoy bastante contento, ansioso, pero la estoy disfrutando al máximo”.

Con base a su experiencia en finales, mencionó que lo único que les puede compartir a sus compañeros es que “la disfruten al tope, que la gocen a cada momento, ya que esto no se da muy seguido, así es que hay que buscar ganarla a como dé lugar”.

Indicó que esta noche se enfrentan dos conjuntos que les gusta el buen futbol, “ojalá que se vea ese buen futbol y que gane el mejor, esperamos ganarla para darle esa satisfacción a nuestra afición”.

Recordó que cuando jugaba en Tigres tuvo un acercamiento de gente de Chivas, “de hecho estaba a un pasito, tenía casi mudanza lista de Monterrey para Guadalajara, pero de la noche a la mañana no se llegó a un acuerdo y en mi lugar llegó Gonzalo Pineda, me quedé a nada de llegar”.

Aclaró que no se quedó con el deseo de jugar en Chivas, “Guadalajara es un club importante en el futbol mexicano pero a mis casi 19 años de carrera no le pido más a este deporte, estoy en un equipo que quiero mucho y en donde pienso retirarme, no he tenido lesiones en 19 años y físicamente estoy bien, por lo que podría jugar un año o año y medio más”.