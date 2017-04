Boxeadora “Tigre” Jiménez se declara lista para nueva defensa titular

México, 6 Abr (Notimex).- Luego de realizar en apenas 57 segundos la primera defensa del título completo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la mexicana Alejandra Jiménez espera volver a la actividad en uno o dos meses, cerrar el año en dicha división y luego bajar a crucero.

“Esperemos que en uno o dos meses me den otra oportunidad, acabé rápido, creo que merezco otra pelea, quiero una defensa o dos más este año antes de bajarnos de división, buscar el campeonato en crucero y que haya más actividad para mí”, expresó a Notimex.

Fue el sábado anterior en la histórica función en el Zócalo de la Ciudad de México donde la “Tigre” Jiménez noqueó en apenas 57 segundos a la estadunidense Carlette Ewell, para lograr la primera defensa del cetro que ganó el 18 de marzo de 2016.

Aunque tardó más de un año en realizar la primera exposición del cetro, aseguró que ya tiene en la mira a posibles oponentes para volver rápido a la actividad, incluida una revancha con la estadunidense Martha Salazar, a la que destronó en Cancún.

“Sí hay (rivales en peso completo), me he dedicado a moverme, tengo dos o tres rivales en puerta incluida Martha, entonces vamos a decidir con mi gente cual es la que me conviene para que este año cerremos como peso completo”, apuntó.