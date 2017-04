Tom Brady ya tiene en sus manos los jerseys robados durante Super Bowl

Tom Brady ya tiene en sus manos los jerseys de Super Bowl que le fueron robados, así lo vemos en el video que los New England Patriots publicaron en su cuenta de Twitter este lunes con el propietario Robert Kraft devolviendo oficialmente las prendas al jugador.

“Gracias a la cooperación de nuestros buenos amigos en el proceso, aquí está”, expresó Kraft al momento en que abría una bolsa azul y sacaba el jersey blanco de Brady del Super Bowl LI.

“Excelente”, dijo el mariscal de campi, antes de sostenerlo frente a él y decir, “¿Qué tal?”.

“Realizó un viaje internacional”, bromeó Kraft, provocando que Brady se riera y expresara, “Eso es sorprendente”.

El video fue grabado en la casa de Kraft. Los dos posaron para algunas fotografías antes que Kraft sacara el segundo jersey de Brady, el del Super Bowl XLIX.

They're back! Robert Kraft presents Tom Brady with the jerseys he wore in Super Bowl XLIX and Super Bowl LI. pic.twitter.com/0AsuqS1j3Z

— New England Patriots (@Patriots) April 3, 2017