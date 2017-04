Fórmula E tiene plan detallado para persistir 10 años

México, 1 Abr (Notimex).- El director general de Fórmula E, Alejandro Agag, aseguró que el campeonato de coches eléctricos tiene todavía un alto margen de progreso, pero hay que ir paso a paso con la tecnología del campeonato, que se pinta como el futuro del automovilismo

Explicó que en breve la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) dará a conocer el proyecto a 10 años, que incluyen las tres temporadas previas, pero de momento puede adelantar que la categoría pasará en los próximos dos años de competir con dos coches para un solo piloto, a un solo monoplaza que pueda durar toda la carrera

“Hay un plan detallado, no podremos hablar de que se consolidará la categoría porque hoy en día ya lo está, tenemos una fuerte presencia y un interés genuino por esta modalidad. Ahora no puedo hablar mucho de los cambios porque le corresponde a la FIA darlos a conocer, pero el proyecto va escalando e incluye mejoras en la batería, la recuperación y el rendimiento de la energía eléctrica además del aumento de velocidad”, señaló Agag

Explicó que la categoría no busca ser el sustituto de Fórmula 1, por lo que no comparte que se vea a la Fórmula E como la nueva Fórmula 1, porque el “ADN” de esta categoría nace con cuestiones diferentes que incluyen además un mensaje de consciencia ecológica.

Situaciones como el ruido, el cual es diferente al de cualquier otro monoplaza de carreras pues no existe, así como la forma en la que se mezclan con campañas de energías limpias en cada ciudad que visitan, hacen de la Fórmula E una nueva manera de ver al automovilismo deportivo.

“Definitivamente en Fórmula 1 son el ruido de los motores, en mi particular punto de vista no creo que tengan que bajar el sonido, porque eso es por lo que nos llama la atención. Aquí la situación es completamente diferente, las personas vienen por lo novedoso, no porque quiera escuchar a un monoplaza. Ahora estamos interesados en agregar una categoría soporte que cumpla también con los principios eléctricos”, apuntó.

Dijo que con nueve equipos confirmados para la próxima campaña, la Fórmula E está bien posicionada en tan solo tres tres años, “hay pláticas prácticamente con todos los constructores, muchos quieren venir, no solo los que se han dicho ya en los medios, a mí me gustaría entregar a una armadora de Japón y otra de Estados Unidos porque queremos que esto sea global, sin embargo solo queremos 12 equipos y ahora mismo ya estamos con nueve, no habrá espacio para todos eso es seguro”.

Finalmente, señaló que con 40 mil boletos vendidos en el Prix Ciudad de México, se reafirmó el compromiso en el largo plazo con la capital mexicana, pues es uno de los mayores aforos del campeonato, así que tampoco ve viable salir del Autódromo Hermanos Rodríguez para hacerse en un circuito callejero como en otros países.

“El autódromo está dentro de la ciudad y eso nos ayuda mucho porque en cualquier otra parte que se realice tendríamos que poner sillas para 10 mil personas, aquí vendimos 40 mil boletos, no hay nada mejor que eso, creo que el Autódromo Hermanos Rodríguez nos va muy bien y así queremos que siga siendo la carrera”, finalizó.