“Barby” Juárez recupera confianza y dará lección a Catherine Phiri

México, 30 Mar (Notimex).- Muchas críticas y comentarios de gente que ya la quería retirar, fue lo que soportó Mariana “Barby” Juárez, quien entendió que la única que podía cambiar la situación era ella y está a dos días de disputar el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Necesitaba dejar de escuchar esas cosas que de repente me llegaban, gente queriéndome retirar, bajar la moral, decían que no podía. No le tenía que demostrar nada a nadie, solo a mí misma, lo que hice y trabajé casi 20 años, eso hice en el gimnasio”, dijo en entrevista con Notimex.

Será este sábado en el zócalo de la Ciudad de México donde Mariana retará a la africana Catherine Phiri por el cetro de las 118 libras, agradecida por la oportunidad y lista para demostrar que recuperó la confianza en sí misma.

“Ya no peleaba contra mis rivales, peleaba contra mí misma y no me había dado cuenta, tuve que empezar a confiar en mí, a creer, a verme como esa que en 2011 le ganó a Simona Galassi, que llegaba invicta desde el amateur, en su quinta defensa y le quitamos el cinturón (mosca del CMB)”, señaló.

Ya vislumbra una nueva conquista en México, ante cerca de 30 mil aficionados en el zócalo capitalino, confiada en su boxeo, ansiosa por subir al ring y demostrar: “soy muchísimo mejor boxeadora, que tengo las armas para ganar y para eso nos preparamos, salir adelante y con ese título en nuestras manos”.

Pero Mariana, con récord de 44-9-4, 17 por la vía rápida, es consciente de la dificultad que representará la oriunda de Zambia, quien defenderá como una guerrera el título ganado en enero de 2016, pero la mexicana está segura de darle una lección de boxeo.

“Va mi sueño, quiero ser campeona mundial gallo, va a ser una guerra, me motiva estar cerca de mi gente, que me puedan apoyar. Claro que sí (le daré una lección), es lo que estuvimos trabajando, en el gimnasio viví cosas que antes no, estoy contenta y motivada”, indicó.

Incluso su hija Natasha, de 10 años de edad, sabe que es el momento para que su mamá capitalice todo su esfuerzo y pueda presumir el título mundial absoluto, “me dice, ‘mami, hablé con Diosito, le dije que te ayudara, tienes que ganar, te toca a ti’, y tiene razón, faltaba que yo me lo creyera, hicimos cambios y lo vamos a demostrar”.

A dos días de la esperada pelea, Mariana ya se imagina a los miles de asistentes con gritos de apoyo para motivarla, “espero escuchar mi nombre, si en algún momento estoy flaqueando sé que ellos me acompañan”.

Después de coronarse, si sale con el brazo en alto, analizará diversas opciones, la más atractiva una o dos peleas con Jackie Nava y después pensar en el retiro en un año o año y medio, si es como campeona mucho mejor, “ahorita solo pienso en Phiri y demostrar que soy mejor”.