Defensa del equipo de Cruz Azul apuesta por evitar derrotas

México, 28 Mar (Notimex).- Luego de haberse reencontrado con el triunfo y de estar inmerso en una racha positiva, el defensa del equipo de la Cruz Azul, Julio César Domínguez, apuesta por ya no perder pues están cerca de zona de liguilla y quieren alejarse del descenso.

“Ahorita lo importante es ya no perder porque nos quedamos abajo, y aparte de eso también ver no sólo calificar sino también ver la tabla de descenso que estamos ahí también”, mencionó en rueda de medios previo a la práctica del equipo en La Noria, este martes.

Por ello, dijo que el partido ante Tiburones Rojos de Veracruz de este fin de semana, el equipo va con la presión de sacar el resultado por tratarse de un rival que, junto con ellos, está metido en problemas de descenso por lo que buscarán seguir por la misma línea y salir con el resultado.

“Los dos tenemos la presión porque estamos peleando en la tabla de descenso y creo que va a ser un partido muy complicado porque ellos están en el último lugar de la tabla de descenso y van a querer sacar puntos y nosotros también queremos sumar, y para nosotros está la presión”, aseveró.

Rechazó que jugar sin público por el veto que tiene el estadio Luis “Pirata” de la Fuente vaya a ser un factor a su favor, por lo que aunque la afición pesa Cruz Azul va a mantener el estilo de juego que le ha dado resultados y que los tiene cerca de la liguilla.

“A mí me ha tocado jugar dos-tres partidos sin gente hace años, y ya sea de local o visitante la gente apoya, motiva, pero más allá de eso nos vamos a basar en el futbol que hagamos los dos equipos, más allá de la gente que alienta y motiva a ellos de local, pero nosotros tratar de hacer el futbol que hemos venido haciendo tanto de visita como de local”, afirmó.

Mencionó que lo importante en estos momentos es ganar y ya no dejar ir más puntos en lo que resta del torneo si quieren mantener aspiraciones de liguilla, “ahorita tenemos la ventaja de que no estamos lejos de los equipos ubicados en séptimo y octavo, y tenemos que ganar, no hay de otra, no perder y sacar aunque sea un punto, sumar poco a poco”.