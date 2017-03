Futbolista Cardona denuncia utilización de su nombre para extorsiones

Bogotá, 28 Mar (Notimex).- El volante del Monterrey y de la selección de futbol de Colombia, Edwin Cardona, denunció la existencia de desconocidos que usan su nombre para pedir dinero supuestamente con el fin de ayudar a su familia, que reside en la ciudad de Medellín.

“En la calle están extorsionando a la gente en mi nombre (…) hablan de problemas de salud de mis hijos, mi esposa y mi madre. Dicen que no tengo dinero, que no me pagan en el club”, sostuvo Cardona en un video que fue difundido por la cadena Caracol.

El futbolista de Rayados de Monterrey dijo que todo es mentira, que no tiene problemas económicos de ningún tipo y expresó preocupación por la seguridad de su familia.

“Pido que me ayuden a difundir este mensaje”, finalizó el volante creativo, una alternativa que tiene Colombia para enfrentar este martes a Ecuador en Quito, en busca de sumar puntos con miras al Mundial de Rusia 2018.