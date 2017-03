Selección argentina es “brillante” pese al 1-0 frente a Chile: Bauza

Buenos Aires, 27 Mar (Notimex).- El director técnico de la Selección argentina de futbol, Edgardo Bauza, calificó hoy como “brillante” el desempeño del equipo pese al criticado 1-0 frente a Chile y reconoció las dificultades que enfrentarán mañana ante Bolivia en otra fecha de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Bauza, que ya había calificado con un 10 a Argentina, aunque apenas si ganó por un cuestionado penal, aseguró que “le pondría un punto más, Chile tuvo dos opciones de gol en todo el partido, terminaron jugando con cuatro delanteros y tres mediocampistas presionando. Argentina resolvió de forma brillante”.

Aseguró que el seleccionado juega a ganar porque el primer objetivo es lograr la clasificación al Mundial Rusia 2018 que hasta hace unas semanas parecía una tarea imposible.

Con respecto al choque de mañana martes en La Paz, el entrenador confió en hacer un buen partido y sacar un buen resultado, lo que ya sabemos son las dificultades que vamos a encontrar en La Paz: “el tema de la altura”.

Explicó que las condiciones de mañana son “un condicionamiento importante y tenemos que ser inteligentes” porque “Bolivia va a jugar como lo hace en cada partido de local: tratando de llegar con mucha gente y va a proponer un partido dinámico”.

Molesto por las permanentes críticas de la prensa, que denostó al equipo luego del 1-0 frente a Chile, Bauza advirtió que “sólo me falta conformarlos a ustedes, en algunos partidos jugamos bien, en otros no tanto, no tuvimos tiempo de ajustar algunas cosas, pero vamos bien”.

Agregó que “queremos clasificarnos, un poco para tranquilizarnos, pero también para tener más tiempo y ganar en tranquilidad, son eliminatorias complicadas”.

Conforme pase el tiempo van a mejorar, garantizó, porque la semana pasada Argentina comenzó sexta en la tabla y fuera del Mundial, y ahora ya va tercera y en competencia hacia Rusia.

“Nos quedan cinco partidos muy duros, con la clasificación, los jugadores van a estar más tranquilos, con menos presión y apuntaremos a mejorar el juego”, dijo.