Arqueros del Politécnico se alistan para calificar y representar a México

México, 27 Mar (Notimex).- Rosalía Domínguez Escudero y Enrique Balcázar Campuzano, integrantes del equipo de tiro con arco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se preparan para representar a México en gestas internacionales de este año.

El objetivo de ambos es llegar a Berlín, Alemania, para contender en la final de las Copas del Mundo en esta disciplina, aunque primero tienen que recorrer varios torneos para calificar y ser seleccionados a nivel nacional.

Rosalía, de 24 años, estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, y Enrique, entrenador del IPN, lograron en febrero pasado tres medallas de plata y tres de bronce en el Campeonato Nacional de Exteriores, que se llevó a cabo en el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Juntos han logrado en los últimos años posicionar al Politécnico entre los equipos líderes a nivel nacional en este deporte, su pasión, compromiso y entrega les ha permitido alcanzar importantes posiciones, para lo cual entrenan de dos a tres horas diarias, y cuando está en puerta la gesta redoblan el esfuerzo.

En entrevista con Notimex, estos atletas de alto rendimiento expresaron su interés por prepararse para conseguir un lugar en la siguiente ronda del pre selectivo nacional, para calificar y representar a México en los Juegos Centroamericanos el año próximo.

Pero la mira está en participar en los mundiales de Shanghái y Turquía, en mayo y junio de este año.

Enrique Balcazar empezó tarde, dice él, a los 18 años, ahora tiene 27 y posee una beca como entrenador del IPN de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), mientras que Rosalinda inició a los 17 años en su natal Hidalgo, aunque desde los 10 cobijó la idea de tirar con arco.

Ella recibe el apoyo de su escuela superior, donde cursa el octavo de nueve semestres de la carrera de ingeniería química industrial, y pretende realizar un posgrado, y poder continuar con esta disciplina que en México no tiene mucho auge.

Donde entrenan más es en una escuela que tiene Enrique, en la colonia Algarín de esta capital, en la delegación Cuauhtémoc, donde da clases a niños y jóvenes que se interesan por el tiro con arco, aunque el equipo lo forman ellos dos, Araceli Velázquez, y Sebastián Gralia, quienes practican “arco compuesto”.

Enrique trae en la sangre el gusto por dicha disciplina deportiva, pues su abuelo Ricardo fue pionero en traerla a México y encargó los primeros equipos, que actualmente tienen un costo de más de 50 mil pesos; luego siguió su padre, Alberto, quien durante 15 años fue seleccionado nacional, y a los 18 años él compitió y ganó en su primer torneo.

“Yo me dediqué a ser entrenador, empecé tarde, como a los 18 años, a mí no me llamaba la atención el tiro con arco, sino el deporte de impacto, y un día me dijo mi papá que probara y me metí, sobre todo para conseguir una beca, y en dos meses gané la Olimpiada Nacional de Tiro con Arco”, recordó.

Rosalía empezó a tirar en Hidalgo, y cuando la conoció Enrique tuvo una lesión, se le rompió un ligamento del hombro derecho, porque ella es zurda, pues no tenía entrenador, de hecho no hay entrenadores, los padres se convierten en sus entrenadores.

De ahí Enrique la convenció de venir a México y ella decidió entrar el IPN y empezaron juntos los entrenamientos, corrigieron técnica y ahora son atletas de alto rendimiento en esta disciplina.

Balcázar Campuzano informó que ha iniciado el proceso para calificar a los Juegos Centroamericanos del próximo año, y por ello solicitaron apoyo al área de actividades deportivas del IPN para cubrir los gastos, porque las inscripciones a los torneos son de mil 500 pesos de cada uno.

Además, el otro torneo al que tienen que ir es a Versus, que se realizará en Guadalajara, a donde vienen los mejores arqueros del mundo, es el único evento en su clase que hay en México, y se llevará a cabo del 29 de marzo al 2 de abril.

“Hemos batallado con los apoyos, cuando vamos a las empresas a tocar puertas realmente nos dicen que qué podemos ofrecer y lo único es cargar el nombre de la empresa en las playeras, pero no es suficiente y no es lo que quieren. Y Actividades Deportivas nos dicen que no hay recursos”, explicó.

Como entrenador, la beca de Conade les paga cada año o cada seis meses, por ello tampoco tienen recursos en este momento, y a Rosalía la Escuela le dio su arco y la apoya con flechas, que son muy caras, pues la docena para competencia cuesta 15 mil pesos, y para entrenar de cinco a seis mil.

A la gesta de Guadalajara sigue lo que es un Gran Prix, del 16 al 22 de abril, y ahí se decide la selección nacional que representa a México en las Copas del Mundo.

“Lo que vamos a representar ya no representa solo al Poli, sino a todo el país en eventos que son una serie de torneos que es la Copa del Mundo, y la primera sede es Shangai, China, y es del 16 al 21 de mayo”.

Luego, si quedan entre los primeros cuatro lugares, seguirán en Turquía del 6 al 11 de junio; la tercera en Estados Unidos, del 20 al 25 de junio, y la cuarta, la final, si se clasifica con los puntos, será en Berlín, Alemania del 8 al 13 de agosto de este año.

Finalmente, indicó que de llegar a calificar para representar a México, los apoyos para estos viajes serían de la Federación de Tiro de Arco.