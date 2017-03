Jorge Sampaoli es un desastre como persona: Claudio Borghi

Santiago, 22 Mar (Notimex).- El exentrenador de la selección chilena de futbol, Claudio Borghi, disparó con todo ante su sucesor en la banca del combinado chileno, Jorge Sampaoli, y aseguró sentirse afortunado de no tener una relación con él.

En el espacio de la cadena Fox Sports Conosur “90 Minutos”, el campeón de la Copa del Mundo con Argentina en México 1986 declaró que “a Sampaoli lo divido en dos partes: Una profesionalmente que es fantástico y otro como persona que es un desastre”.

Borghi realizó un ejercicio al comparar la llegada del actual técnico del Sevilla al combinado de Chile: “Imagínate que alguien llama a Fox y le pregunta cuánto ganas tu (al conductor), y él dice yo lo hago por la mitad del dinero”.

“Dentro del futbol hay códigos y el tipo no los cumple”, declaró Borghi. La afirmación se da en el contexto de la llegada de Sampaoli a La Roja, éste se reunió con el presidente del futbol de Chile en la época, Sergio Jadue, a espaldas del apodado “Bichi”.

El argentino enfatizó que “tengo la suerte de decir que como profesional es un tipo muy capaz. Afortunadamente no tengo relación con él. El tipo ha conseguido cosas muy importante con la selección (de Chile), pero no me gustó el método en que llegó”.