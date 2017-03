Boxeadores y CMB cumplen visita con niños Hospital Pediátrico Tacubaya

México, 20 Mar (Notimex).- En el marco de la función del 1 de abril que se efectuará en la plancha del zócalo de la Ciudad de México, este lunes boxeadores y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cumplieron con una visita a los niños que se encuentran en el Hospital Pediátrico Tacubaya.

Con la presencia del doctor José Armando Ahued, secretario de Salud de la Ciudad de México, recorrieron el nosocomio infantil los pugilistas Mariana “Barby” Juárez, Alejandra “La Tigre” Jiménez, Nery “Pantera” Saguilán, Juan Pablo “Pivi” Romero y Diego “Demoledor” Cruz.

También estuvo presente el director del Hospital Pediátrico Tacubaya, Carlos Javier Arnaiz, y Federico Enríquez en representación de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB. Todos ellos hicieron el trayecto en las instalaciones del sanatorio en las Unidades de Lactantes, Cirugía General y Quemados.

Los boxeadores pudieron convivir y arrebatar una sonrisa a los pequeñines que son atendidos ahí por diversas circunstancias y el CMB repartió diplomas, peluches, gorras y juguetes para hacerles más agradable su estancia.

“Barbie” Juárez comentó que estaba muy contenta por la visita, “no es fácil ver estas situaciones que pasan a los pequeñitos, pero a los doctores, enfermeras, al director y a todas las personas que hay aquí les agradezco por el cuidado de ellos”.

Agregó que ha vivido situaciones difíciles, pues ha estado en un hospital de pediatría con su sobrino, por lo que vivió algo similar. “Salgo de aquí con ganas de hacer mil cosas y agradezco a Dios por darme una oportunidad me voy viendo muchos héroes hoy”.

“Pantera” Saguilán también tuvo palabras al respecto: “Es un gusto compartir con estos campeones (los niños), ellos nos regalan una sonrisa, que es muy grato, a pesar de lo que están viviendo. Para mí son unos héroes, son guerreros, con su valor de estar luchando con su vida y mi corazón palpita de emoción.

“Estoy nostálgico, me dan ganas de llorar y no es por lastima, es porque realmente pasan por una situación difícil y hoy les demostramos que no están olvidados, me llevo un choque de puño de los niños. Les deseamos pronta recuperación”.

En su oportunidad “La Tigre” no se quedó atrás y expresó su sentir con esta visita: “El venir a este tipo de lugares no es fácil, los niños son unos guerreros, si están sanos o enfermos siempre nos enseñan y debemos aprender de ellos. Aun así, nos sonríen y nos dejan un gran sabor de boca”.

Detalló que su mamá que es doctora, “es un trabajo difícil, yo no me lo aventaba, yo prefiero estar en el ring. Los felicito (a los doctores). Esto me da fuerza para ganar mi próxima pelea y ganarle a la gringa (Carlette Ewell)”.