Juez del Hipódromo recuerda a los legendarios jinetes Shoemaker

México, 18 Mar (Notimex).- El juez de partida del Hipódromo de las Américas, Francisco Rodríguez acumula 44 años dando la arrancada a los mejores jinetes del mundo y recuerda a los legendarios Bill Shoemaker y Lafitt Pincay Jr.

“Desde mi puesto de trabajo puedo ver a los mejores caballos y jockeys y sin duda haber visto a Shoemaker y Laffit son recuerdos inolvidables y una de mis grandes satisfacciones en el Hipódromo”, comentó.

Francisco Rodríguez concedió entrevista a Notimex en las puertas de salida para las carreras de los purasangres y cuarto de milla, que cada semana se dan en el “Ovalo de Lomas de Sotelo”, en el norte de la ciudad de México.

El Hipódromo de las Américas estará de manteles largos con motivo de su 74 aniversario, de los cuales en 44 ha estado Francisco Rodríguez, “para mi cada año es especial, porque es una fiesta que disfrutamos todos, los trabajadores, jinetes, dueños y aficionados y es un año más de victorias”.

Como una película, por su mente pasan los recuerdos de su ingreso al mejor hipódromo de América Latina, “llegué en 1971 y empecé como todos, primero de paseador, de caballerango, encargado y desde 1980 soy el juez de partida, doy la arrancada en todas las carreras”.

Para el entrevistado, abrir las compuertas a los caballos en cada carrera es una gran satisfacción, “puedo tener de cerca a los mejores caballos y jockeys en los hándicaps, con grandes satisfacciones, los voy entendiendo, amos los caballos y me dan de comer”.

Francisco Rodríguez nunca pensó que sería juez de partida, “son situaciones que se van dando, a mí no se me dio la monta, una vez me caí del caballo, me fracturé y subí de peso y ahí se acabó la ilusión de montar. Tengo dos hermanos jinetes, Taurino y Silvano y mi papá Silvano Gutiérrez es entrenador”.

De las arrancadas que tiene, mencionó, mientras se acomoda el sombrero para cubrirse el sol que cae a plomo en el hipódromo, que no tiene la cantidad, “imagínate son 10 carreras por día, por semanas, años, sin duda son miles de salidas”.

Pero no sólo recuerda a grandes jinetes, también a legendarios caballos como “Abraham”, “Classic”, “Canoa”, “Casting” la yegua que ganó el Handicap de las Américas, a “Villano”, “Dr. Corazón”, entre otros.

“Como juez de partida vivo las carreras al cien por ciento, cada carrera es una historia, la vas viviendo con esas ganas de dar otra y otra y te envicias dando carreras”, finalizó Francisco Rodríguez.

