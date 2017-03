Xolos de Tijuana se queja de trabajo arbitral en duelo ante Santos

Tijuana, 18 Mar (Notimex).- Una vez que concluyó el cotejo frente a Santos Laguna, el equipo de Tijuana se quejó del trabajo arbitral de Erick Yair Miranda debido a que no marcó dos penales favorables a los fronterizos.

“Me parece que más allá de los errores nuestros, claramente deja de marcar dos penales clarísimos a nuestro favor que pudieron haber cambiado el rumbo del partido”, comentó Diego Ramírez, auxiliar técnico de Miguel “Piojo” Herrera.

Tras el empate 1-1, el ayudante de Xolos agregó: “no es excusa, pero sí es muy evidente, son faltas que sí es capaz de marcarlas en mediocampo, donde al final no pasa nada, y en el área no se anima, y al final sí influye, no nos exenta, pero en términos generales me quedo tranquilo por haber rescatado un punto”.

Señaló que la expulsión de Guido Rodríguez en la parte final del encuentro se propició por la mala acción primero del atacante de Santos Laguna, el caboverdiano Djaniny Tavares.

“Creo que el primero sí es un pisotón, un intento de agresión de Tavares y Guido reacciona. No está bien, Guido tenía una primera amarilla y quizá se ganó la segunda, pero me parece que el que inicia la agresión es Tavares”, subrayó.

El trabajo de los árbitros estará en el “ojo del huracán” y los clubes buscarán exigirles más tras la huelga que hicieron la semana pasada para que no hubiera actividad en la Liga MX.

Respecto al desempeño de los tijuanenses, destacó la actitud para sobreponerse al marcador adverso e inferioridad numérica para empatar el compromiso en el estadio Caliente con un gol de último minuto del argentino Juan Lucero.

“Hay que destacar la actitud de los jugadores, que pelearon hasta el último momento, destacaría que dejaron todo en la cancha y por ese lado me deja tranquilo. Si bien al principio estaba parejo, los dos equipos buscan el arco rival y un error nuestro en la salida nos costó un gol que cambió todo el partido”, indicó.