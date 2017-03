Para Necaxa, decisión de árbitros podría ser parteaguas

México, 11 Mar (Notimex).- El entrenador del Necaxa, Alfonso Sosa, espera que la decisión que tomaron los árbitros de no presentarse a los encuentros de la fecha 10 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX sea un parteaguas por un mejor futbol mexicano.

“De alguna manera por alguien tenía que haber sido, en este caso fue por parte de los árbitros y puede ser un parteaguas”, declaró “Poncho” Sosa, quien recordó también los problemas de violencia en las gradas hace dos jornadas.

“Lo vimos hace dos semanas en el partido de Veracruz-Tigres, la violencia que suscitó y mientras no haya alguien que ponga orden, ese manotazo de autoridad va a pasar esto, creo que merecemos un mejor futbol dentro y fuera de la cancha”, manifestó.

Reconoció que los silbantes están en su derecho de exigir mejores sanciones para todos aquellos que los hayan agredido o intentando agredir, pero no sabe lo que se escribió en las cédulas arbitrales sobre supuestas agresiones acontecidas a mitad de semana en Copa MX con gente de Toluca y América involucrada.

El estratega de Rayos subrayó que los silbantes también deben de darse a respetar y tener un mejor acercamiento con jugadores y técnicos, pues en diversas ocasiones también dejan indicios de prepotencia.

“Así como comento que ellos piden respeto, también tienen que darse a respetar y muchos sí son prepotentes, en el terreno de juego o fuera de él, actúan con mucha prepotencia y eso es lo que nos debe de preocupar, que con esta situación tomen más fuerza y de alguna manera pueden llegar a ser más prepotentes”, indicó.

Sobre este parón obligatorio, Sosa sabe que se reacomodará el calendario. “A todos nos afecta, no estamos preparados para no jugar esta semana, ahora tenemos que reprogramar, esperar para ver cómo se va desarrollando la siguiente semana porque no es lo mismo tener un fin de semana con participación a no tenerlo y tenemos que reprogramar todo”.