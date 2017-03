Mikel Arriola juega Jai Alai por influencia de su abuelo y papá

México, 11 Mar (Notimex).- Por la influencia de su abuelo que llegó de España y de su papá, Mikel Arriola ha destacado en la práctica del Jai Alai con subcampeonatos mundiales y nacionales y le correspondió el honor de disputar el primer juego de exhibición en la reinauguración del Frontón México.

Mikel Arriola, actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue uno de los invitados especiales a la reapertura del Palacio de la Pelota, después de 20 años de permanecer cerrado por problemas laborales.

“No vengo como director del IMSS, sino como pelotari”, mencionó el funcionario antes de cambiar su traje por el uniforme de jugador, para disputar el primer juego de exhibición ante miles de invitados, funcionarios, empresarios y jugadores.

En entrevista para Notimex, recordó que su abuelo llegó a México en la década de los 20 del siglo pasado a probar suerte de pelotari y le tocó inaugurar el Frontón México. “Viajaba para jugar como profesional en Miami y Cuba y así empezó la historia de mi familia en este país”.

Mikel comentó que su papá fue pelotari en el terreno amateur, “como yo, que empecé desde niño y a los seis años de edad los Reyes Magos me regalaron una cesta y no he dejado de jugar el Jai Alai”.

“A partir de los 13 años tomé en serio este deporte. Entré a la escuela de Jai Alai en 1991 y en octubre jugamos mi hermano y yo el primer campeonato mundial juvenil. Después del 91 al 96 jugamos en el Frontón México, pero desgraciadamente se cerró”.

Arriola agregó que en 2007 habló con la familia Cosío para recuperar el lugar, “porque este frontón es escenario central de esta Ciudad de México y ahora agradezco a don Antonio Cosío por tener este paraíso y el honor de darme la oportunidad de disputar con Marco Ochoa el primer juego contra Juan León y Alejandro Safón”.

Mikel Arriola Peñalosa participó con la selección mexicana de Jai-Alai (cesta punta) en la IV Copa del Mundo de la especialidad, obteniendo la medalla de plata en el Real Club España de la ciudad de México.

“Cumplí uno de mis sueños, mi abuelo jugó en el Frontón México y ahora su nieto participó en la reapertura del Palacio de la Pelota”, finalizó.