Jessica García anhela competir en Paralímpicos de Tokio 2020

México, 10 Mar (Notimex).- La taekwondoína mexicana Jessica García tiene como objetivo representar al país en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, pero deberá entrenar al máximo y desde luego ubicarse entre las mejores de la categoría.

Indicó que desde los 13 años ha practicado para-taekwondo y los resultados han sido positivos desde que ingresó a la selección nacional, donde ha fabricado su futuro con la ilusión de ser una de las mejores de este deporte.

“Estoy agradecida en esta oportunidad que me dan para cumplir este sueño de llegar en un futuro no muy lejano a los Juegos Paralímpicos. Fue en el selectivo de Guadalajara cuando supe del Para-taekwondo y eso me abrió las puertas”, afirmó.

García abundó que está motivada porque el deporte le ha dado una nueva oportunidad de brillar y además de competir ante las mejores como en el pasado Abierto de Estados Unidos, donde se agenció el metal de bronce.

La competidora mencionó que ha sido difícil entrenar, ya que antes los hacía con atletas convencionales y tras desarrollarse el año pasado en México el Parataekwondo, la deportista vio así una oportunidad de sobresalir.

“Entraba a los selectivos de Mérida y pues nunca quise avanzar a más, esto debido a la misma situación que en Yucatán no había Para-taekwondo y realmente siempre hacia competencias normales, lo cual era difícil hacerlo con atletas que no tenían ningunas limitaciones ni nada por el estilo”, explicó.

La yucateca está ubicada el sitio 11 del ranking mundial en la categoría K-44 más de 58 kilos.