“Querétaro salió a pasear y el rival a comerse la cancha”

Querétaro, 8 Mar (Notimex).- Jaime Lozano, técnico de los Gallos de Querétaro, dijo que la eliminación del equipo de los octavos de final de la Copa MX, es una frustración porque se salió como si estuvieran de paseo y ahora se debe voltear a Xolos en la Liga.

“En el segundo tiempo salimos a pasear y ellos a comerse la cancha”, aseveró el estratega, que ahora piensa en Xolos de Tijuana dentro de la fecha 10 del Clausura 2017.

Añadió que cuando enfrentan a equipos de otras divisiones, en ocasiones se entiende que no será complicado, pero en la práctica el juego se complica cuando no hay entrega o disposición de salir con un buen resultado.

“Hay situaciones que no entendemos, ver equipos de otra división y pensamos que no va a ser difícil. No hay equipo ‘A’ ni ‘B’. Hay calidad, seleccionados nacionales, tratamos de mezclar, ver minutos de cada uno. Nunca llamaré a un equipo alternativo”, expuso.

La víspera Gallos empató a un gol ante Juárez, pero en marcador global favoreció al conjunto fronterizo por 4-1.

“Dejamos ir oportunidad de trascender y seguir haciendo historia. Me voy frustrado y molesto”, enfatizó.

En relación al juego dentro de la fecha 10 del Clausura 2017 ante Xolos, Lozano sostuvo que se debe mirar adelante para el siguiente compromiso, “hay que trabajar, levantar la cabeza. Hay cosas muy positivas, tengo que hablar con unos jugadores, no sé si les costó a algunos jugadores”.