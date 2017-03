Mexicano cuenta cómo es el futbol de Rusia

Moscú, 7 Mar (Notimex-Sputnik).- Cuando el mexicano Javier Vergara se mudó a Rusia conocía muy poco sobre el país que luego se transformaría en su hogar; y ahora, a través de las redes sociales, muestra la realidad sobre lo que sucede en el futbol ruso, en la antesala de la Copa Confederaciones y el Mundial.

Vergara es la persona detrás de “Futvodka”, proyecto que cuenta con perfiles en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, para mostrar a través de vídeos y publicaciones la Rusia verdadera a los fanáticos latinoamericanos interesados en la Copa del Mundo 2018.

Lleva casi tres años viviendo en Moscú, a donde llegó inicialmente como profesor de español.

“Cuando llegué a Rusia, comencé a ver en YouTube que había gente de mi país que se mudaba a otro y comenzaba a mostrar cosas de ese lugar. Entonces me dije que a los latinos les iba a interesar ver cosas de Rusia antes del Mundial de 2018 y la Copa Confederaciones de 2017”, dijo.

De esa manera surgió su proyecto, primero en Facebook donde “compartí fotos, datos y curiosidades. Y obtuve una buena respuesta”, dijo a Sputnik el creador de “Futvodka”.

El nombre del proyecto tenía que incluir, además del fútbol, algo típico de Rusia. Luego de mucha reflexión, el joven mexicano eligió “Futvodka”, en homenaje a la típica bebida rusa.

Como el nombre sonaba bien y “gustó” entre sus amigos, lo eligió como título definitivo.

Actualmente la página de Facebook cuenta con más de 33 mil seguidores, y en Instagram son más de cinco mil 300. Estos números reflejan el interés que existe desde América Latina y particularmente desde México por lo que sucede en los estadios rusos.

Poco a poco el proyecto fue perfeccionándose. Vergara compró una cámara y un nuevo ordenador para editar vídeos y fotos con imágenes interesantes para sus seguidores.

“Ahora en marzo, que termina el invierno, ya comenzaré a hacer videos más informativos para la Copa Confederaciones, porque no quería hacerlos en invierno; iban a ver una Rusia completamente diferente a la que se ve en verano, que es cuando va a ser la Copa”, comentó Vergara.

Cuando decidió emprender el viaje a Rusia, el mexicano “no sabía casi nada” del país en el que iba a vivir. Su imagen -dijo-, estaba fuertemente influenciada por estereotipos, como que “se sentían rivales de Estados Unidos” y que “la gente era comunista”.

Tres años después, considera Rusia “que es un buen lugar para vivir” y anima a los latinoamericanos que lo deseen viajar a Rusia para ver a sus equipos participar tanto en la Copa Confederaciones como en el Mundial.

Vergara da fe de que la imagen que los medios occidentales difunden sobre la supuesta violencia de los hinchas rusos no es verdadera.

“Yo llevo viviendo acá casi tres años y no veo a esos hooligans violentos. He ido a los partidos de todos los equipos de Moscú. He estado dentro de las barras de los equipos y lo único que he visto son jóvenes de 18 a 20 años que van con sus novias”, explicó.