Fiorentina y Carlos Salcedo tendrán peligrosa visita ante Mönchengladbach

Mönchengladbach, Ale., 15 Feb (Notimex).- Fiorentina y el defensa mexicano Carlos Salcedo visitarán este jueves al Borussia Mönchengladbach, en partido correspondiente a la “ida” de los dieciseisavos de final de la Liga de Europa.

Los dirigidos por el técnico Paulo Sousa buscarán un resultado positivo en tierras alemanas, con miras a cerrar la eliminatoria en casa y mantenerse con vida en el segundo certamen de clubes más importante del continente europeo.

Con una temporada discreta en la Serie A al colocarse en la octava plaza, el torneo continental ha sido un bálsamo para la “Viola”, pues se ha mostrado sólido en dicha competición, lo cual le permitió llegar a esta instancia como primero del sector J.

El equipo del defensa “azteca” no tendrá una eliminatoria sencilla ante el “Gladbach”, que pese a no estar en los primeros lugares de la Bundesliga llegó a los dieciseisavos de final luego de quedar en el tercer sitio del sector C de la Liga de Campeones.

El roce competitivo y la calidad de rivales a los que enfrentó durante la fase de grupos de la “Champions”, entre ellos Barcelona y Manchester City, podrían darle a la escuadra teutona cierta ventaja para la eliminatoria ante la “fiore”.

Salcedo forma parte de la convocatoria de jugadores que hizo el viaje a Alemania para el duelo, sin embargo, el “Titán” no ha sido tomado en cuenta últimamente por Sousa y se espera que permanezca en el banco de suplentes.

La ronda por los “dieciseisavos” del torneo europeo no contará con cruces particularmente atractivos en el papel, excepto el Villarreal-AS Roma, sin embargo, habrá que seguir la pista de lo que hagan Manchester United ante St. Etienne, Tottenham frente al Gent y Athletic Bilbao ante APOEL FC.

Partidos de “ida” de los dieciseisavos de final de la Liga de Europa:Villarreal- RomaBorussia Mönchengladbach- FiorentinaManchester United –St. EtienneTottenham- GentAthletic Bilbao- APOEL FCCelta de Vigo- ShaktarKrasnodar- FenerbahceAZ Alkmaar- LyonAstra- KRC GenkRostov- Sparta PrahaLudogorets- KobenhavnOlympiakos- OsmanlisporPAOK- Schalke 04H. Beer Sheva- BesiktasLegia- Ajax