Dorados contra Celaya destaca en jornada 8 del Ascenso MX

México, 10 Feb (Notimex).- El partido que sostendrán Dorados de Sinaloa contra Toros de Celaya en el estadio de la ciudad de Culiacán, destaca en la jornada ocho del torneo Clausura 2017 del Ascenso MX.

En otros juegos programados este sábado 11 de febrero, son: Cañeros del Zacatepec ante Leones Negros de la U. de G; Loros de Colima enfrentará a Lobos BUAP; Juárez FC contra Coras y Correcaminos ante Murciélagos.

El equipo Dorados, monarca del Apertura 2016 del Ascenso MX y con medio boleto en el máximo circuito, será anfitrión de Toros del Celaya, uno de los favoritos para obtener el presente campeonato.

Sinaloa, dirigido por el argentino Gabriel Caballero, acumula nueve puntos en la posición 11, mientras Celaya es tercer lugar general con 13 unidades.

En otro atractivo partido de la fecha sabatina, Cañeros del Zacatepec recibirá a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, ambos con 13 unidades, en el estadio “Agustín ‘Coruco’ Díaz”.

Cierran la jornada Loros de Colima (cinco puntos) vs Lobos BUAP (ocho puntos), en el Estadio Olímpico Universitario, Juárez FC (11 pts) vs Coras de Tepic (14 pts) en el estadio Olímpico Benito Juárez y Correcaminos (7 pts) vs Murciélagos (4 pts) en el estadio Tamaulipas.