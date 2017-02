Delantero Zlatan Ibrahimovic quiere más goles con Manchester United

Manchester, 6 Feb (Notimex).- El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Manchester United, tiene el propósito de marcar más anotaciones con los “red devils”, además tiene un objetivo fijo para cuando finalice la temporada.

“Tengo un objetivo en la cabeza, pero no lo voy a mencionar. Aún no estoy ahí, pero tengo un objetivo y eso es algo que hago cada año. Sigo produciendo. Hago lo posible y recibo mucha ayuda de mis compañeros”, señaló el ariete, quien durante la temporada marcó 50 goles oficiales con Paris Saint Germain.

Zlatan, quien registra 30 goles desde su llega al equipo, marcó un tanto en la victoria del United el pasado fin de semana sobre Leicester City por marcador de 3-0 y se coloca como sublíder de goleo en la Liga Premier con 15 tantos, sólo detrás del belga Romelu Lukaku, quien suma 16.

La escuadra de Old Trafford no ha tenido su mejor campaña y tras su llegada al equipo, Ibrahimovic había sido fuertemente criticado por su desempeño, sin embargo, en el último par de meses se ha convertido en el centro del esquema ofensivo y ha tenido gran producción goleadora.

“Todo me motiva, todos los objetivos, todas las críticas, venir a la Liga Premier y traer más seguidores a la Liga Premier. Sé que hay muchas personas que decían que no marcaría ni 20 goles, pero eso es algo en lo que no me enfoco”, agregó el jugador de 35 años.

Manchester United se coloca en la sexta plaza de la clasificación con 45 unidades y se mantiene fuera de puestos de Champions League, pero el sueco concluyó que el objetivo colectivo será meterse en los primeros lugares para estar la próxima temporada en la principal competición de clubes en Europa.