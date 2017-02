Boxeador “Alacrán” Berchelt recibe título mundial en Ciudad de México

México, 2 Feb (Notimex).- Acompañado de amigos y gente del mundo del boxeo, el mexicano Miguel “Alacrán” Berchelt recibió este jueves el título que lo acredita como campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En rueda de prensa, el “Alacrán” portó oficialmente el cetro verde y oro, mismo que conquistó el sábado anterior luego de imponerse por nocaut técnico en el undécimo round a Francisco “Bandido” Vargas.

“Valió la pena, Dios aprieta pero no ahorca. Hubo gente que dudaba de mí después del primer nocaut (que sufrí), ninguno me daba oportunidad, pero pude callarle la boca a gente que no creyó en mí”, dijo Berchelt.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, encabezó la ceremonia para entregar el cinto al “Alacrán”, junto al representante del pugilista, Mario Abraham; el titular de la promotora Zanfer, Fernando Beltrán; y Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán.

Durante la conferencia, Sulaimán Saldívar destacó la pelea del “Alacrán” y el “Bandido”, pues “en lo personal me emocionó mucho”, además de resaltar que deseó ver a un nuevo monarca mundial yucateco y “estamos orgullosos de Berchelt”.

Por su parte, Fernando Beltrán dejó en claro que Berchelt llena el espacio de los superplumas en México, mientras que Mario Abraham, titular de “Max Boxing”, comentó que es la culminación de la primera parte del sueño del monarca mundial.

“Es un gran sueño que comenzamos hace seis años, recuerdo cuando entró a mi oficina. Llevamos seis años de la mano de Fernando, con una buena carrera de Miguel desde peleas a cuatro y seis rounds y esta es la culminación del primer sueño, que no ha acabado, siempre tuvo el sueño de coronarse”, concluyó