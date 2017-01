Portero Miguel Ángel Fraga afirma compromiso total con Atlas

Guadalajara, 24 Ene (Notimex).- El portero Miguel Ángel Fraga señaló que pese a la poca actividad que ha tenido con Atlas, es un equipo al que se debe y al cual le entregará lo mejor de sus capacidades cuando sea requerido, como ahora en la Copa MX.

“Yo estoy muy encariñado con estos colores, estoy para lo que me requiera el equipo. Siempre hay que estar sumando y poniendo nuestro granito de arena desde la trinchera en la que nos toque estar”, dijo.

Dejó en claro que “los partidos en los que he estado siempre he brindado lo mejor de mí, es una institución que me ha dado muchísimo, es una ciudad que se ha podido ganar mi cariño a pulso, ver a la afición, cualquier jugador se enamora de la institución”.

De cara al debut de la “Furia Rojinegra” en el certamen copero frente al Puebla, el guardameta manifestó que la idea es aspirar a lo más alto en busca del título.

“Ahora más que nunca tenemos esa posibilidad, el equipo se ha formado con una gran plantilla, con muchos jóvenes, se ha demostrado pero hay cosas por corregir. Vamos a lucha en la Copa con mucha fuerza”, apuntó.

Explicó que “independientemente de los equipos con los que nos haya tocado jugar, siempre Atlas está obligado a estar en la siguiente ronda y pelear finales como se ha hecho antes”.

La escuadra que dirige José Guadalupe Cruz cerró su preparación de cara al duelo ante los de la “Franja”, que se llevará a cabo el miércoles a las 21:00 horas en el estadio Cuauhtémoc.