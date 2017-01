Tokio, 21 Ene (Notimex).- El luchador mexicano Dragon Lee se encuentra motivado luego de defender su título ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre, seguro de que el próximo 11 de febrero llevará a sus vitrinas el de la IWGP, uno de título más importante de la lucha libre japonesa.

Durante la gira de “Fantasticamanía 2017”, que finaliza este 22 de enero, el luchador tapatío logró una defensa más de su cetro el viernes, en el Korakuen Hall de esta ciudad, luego de vencer en casi 30 minutos a Bárbaro Cavernario.

“Estoy muy emocionado por este triunfo, creo que dimos una gran batalla Cavernario y yo, igual que lo hicimos en Guadalajara, lamentablemente para él perdió, afortunadamente para mi sigo siendo campeón”, dijo.

Luego de ofrecer la batalla que emocionó a los asistentes por los vuelos, castigos, estilo aguerrido y entrega que mostraron sobre el cuadrilátero, el luchador mexicano sentenció su triunfo con unas “estacas” al pecho para la cuenta de tres.

Al término de la batalla apareció Hiromu Takahashi, mejor conocido en México como Kamaitachi, para ser golpeado, aunque el mexicano reaccionó para dejar sobre la lona a su rival, además de advertirlo rumbo a su próximo enfrentamiento.

“Hiromu, quiero que sepas que seré el nuevo Campeón IWGP. A todos les gustan los duelos entre Hiromu y Dragon Lee, en Ring Of Honor, en New Japan, en México, pero este 11 de febrero yo me convertiré en el nuevo Campeón IWGP”, finalizó.