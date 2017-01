“Micky” Román pensó renunciar al boxeo, su mamá lo impidió

México, 20 Ene (Notimex).- A los 16 años Miguel Román se casó y tenía pensado dejar el boxeo para mantener a su esposa, pero la señora Mercedes Portillo, madre del pugilista, siempre lo alentó a perseguir sus sueños y ahora está a un paso de disputar un título del mundo.

Con esposa y obligado a trabajar, “Micky” pensó abandonar el deporte de los puños, pero recibió total apoyo de su mamá, quien le pagaba semanalmente para que siguiera sus entrenamientos, recordó el pugilista en entrevista telefónica con Notimex desde Guadalajara, donde está concentrado.

“Siempre me apoyó en todo momento, la escuela no me gustó, me casé muy chico y quería dejar el box porque tenía que mantener a mi esposa, pero mi mamá no me dejó trabajar, ella siguió manteniéndome después de casado, ella me pagaba por semana con tal de que no trabajara y me dedicara 100 por ciento al box”, dijo.

El esfuerzo y labor de Doña Mercedes fue de sacrificio desde que Miguel y su hermano eran niños, pues ella viajaba de Ciudad Juárez a El Paso, Texas para trabajar en la limpieza de casas y en ocasiones tardaba hasta tres días en volver.

“Me quedaba con mi hermano solos en casa, a esperar a que papá regresara de trabajar. Ella siempre apoyó lo que me gustó, mi mamá y mi hermano en paz descanse me apoyaron e hicieron que entrenara, mi papá también siempre estuvo ahí”, comentó.

Luego de cerrar la parte fuerte de sus entrenamientos y listo para enfrentar el próximo 28 de enero al japonés Takashi Miura en Indio, California, el juarense recuerda que no le gustaba la escuela, pues solo estudió hasta segundo de secundaria y comenzó a entrenar a los 12 o 13 años.

“El boxeo es mi vida, mi pasión. Quiero tener una buena vida, por eso me dedico al box, para que mis hijos puedan tener lo que yo no tuve”, dijo “Micky”, quien tiene cuatro pequeños, de 13, nueve, siete y un año de edad.

Agradecido con el apoyo que le brindó su mamá, lo que hace hasta la fecha, pues estuvo con él en la concentración de dos meses en Guadalajara, “con que esté bien y me vea bien a mí ella es feliz”.

El pugilista, quien suma una racha de 18 triunfos en fila, 16 antes del límite, tiene otra motivación rumbo a su pelea con Miura, pues de ganar disputará el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra el ganador de Francisco “Bandido” Vargas y Miguel Berchelt, que pelean el mismo 28.

“Quiero ser el primer boxeador nacido en Juárez en ser campeón del mundo, ser un ejemplo para los niños que empiecen en el boxeo, me dedico al 100 al box, que los niños me tuvieran como motivación, como un ejemplo a seguir”, concluyó.