Boxeador mexicano Moisés Fuentes confía en su experiencia ante Tanaka

México, 29 Dic (Notimex).- El boxeador mexicano Moisés Fuentes ha sabido aprovechar las oportunidades en su carrera y este sábado, más maduro y más completo, confía en conquistar el vacante cetro minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Moi” Fuentes y el japonés Kosei Tanaka disputarán el título en el pleito estelar de la velada que se realizará en el Memorial Center de Gifu, Japón, el mexicano seguro de su trabajo y de que el nipón, en su corta carrera, nunca ha enfrentado a alguien como él.

“Vengo bien preparado, soy más maduro, tengo que dejar todo en claro, él tiene 21 años, no se ha enfrentado a alguien como yo, de mi categoría, nivel, de mi récord, creo que el más preocupado debería ser Kosei”, comentó el capitalino en entrevista con Notimex.

Con casi nueve años de experiencia y prácticamente cuatro veces más actividad profesional que Tanaka (7-0, 4 KOs), Fuentes (24-2-1, 13 KOs) apelará a su recorrido en los cuadriláteros para imponerse, seguro de que el perjudicado será el oriental.

“Alguna vez me quise creer Supermán y peleaba con los que me triplicaban o duplicaban en récord, siempre me iba a decisión, aunque les pegaba no les hacía nada, (el sábado) le va a perjudicar a él, he visto a sus rivales y no me comparo en nada con ellos”, dijo.

Aunque Moisés ya tiene la experiencia de haber peleado fuera de casa, con triunfo sobre el puertorriqueño Iván Calderón en la segunda defensa del título mínimo, y un empate injusto y una derrota con el filipino Donnie Nietes, no quiere dejar la decisión en los jueces.

“La OMB pone jueces neutrales, (aunque sí) me preocupa un poco, está difícil, ya me pasó en Filipinas”, recordó Moisés, que a su consideración fue robado en su primera pelea con Nietes, pero “no puedo desperdiciar la oportunidad y no las he desperdiciado”.

Tras analizar el estilo del japonés y ver sus siete peleas profesionales, el pupilo de Jorge Lacierva ya sabe cuales son las virtudes y puntos débiles del nipón, y de qué debe cuidarse en su pleito titular.

“Es un peleador hábil, muy rápido, no tiene pegada, eso en cierta forma se me va a facilitar un poco, voy a estar con un tren de pelea alto, cuidarme de ciertos golpes, su gancho a la zona hepática y arriba, de eso me cuidaré, es un boxeador que debo terminar con la presión y mi ritmo de trabajo”, comentó.

Con apenas 700 gramos encima del peso permitido rumbo a la ceremonia de pesaje del viernes, “Moi” Fuentes confía en la preparación de más de tres meses para ganar el título, seguro de que el sacrificio en estas fiestas y sin ver a su familia será recompensado.

“Es un sacrificio que valdrá la pena, las vacaciones vendrán después, las fiestas, no tengo problema de la fecha, lo único que quiero es ganar el título y llevar una mejor calidad de vida a mi familia”, manifestó.

Fuentes está listo para seguir la racha de Pedro Guevara (2014) y José Argumedo (2015), que se coronaron en Japón en la última función del año, “tengo toda la buena voluntad y fe de que todo va a salir bien en Japón”.