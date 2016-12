Boxeador Moisés Fuentes confía en preparación para conquistar título

Nagoya, Jap., 28 Dic (Notimex).- El mexicano Moisés Fuentes conoció al japonés Kosei Tanaka, al que confía derrotar para proclamarse campeón minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), título vacante que estará en juego el sábado.

Fuentes y Tanaka superaron este jueves el reconocimiento médico rumbo a la pelea del 31 de diciembre que se realizará en el Memorial Center de Gifu, en la que el mexicano tratará de que su país termine el 2016 con diez campeones mundiales.

Luego de saludarse de forma respetuosa, desearse éxito y de superar el reconocimiento, ambos posaron para las fotografías y ofrecieron algunas declaraciones a los medios de comunicación que se dieron cita en la televisora CBC.

“Confío en mi buena preparación y no puedo dar un pronóstico de la pelea. Solamente tengo que hacer bien mi trabajo para ganar”, dijo el mexicano (24-2-1, 13 KOs), quien fue monarca mundial mínimo e interino minimosca de la OMB.

Sobre la estatura de Tanaka, dijo que no está impresionado. “Mis rivales en México y en el extranjero siempre son más pequeños de estatura que yo. No me he enfrentado a un rival más grande de estatura, ni más fuerte que yo”.

Por su parte, el invicto Tanaka (7-0, 4 KOs), quien ya fue monarca mínimo del organismo, destacó la experiencia de su rival, pero se mostró seguro de salir con el brazo en alto.

“Es un peleador con bastante experiencia, pero me siento tranquilo y concentrado. Vamos a hacer el trabajo que hicimos en nuestras concentraciones. Vamos a llegar con una buena condición física, pero yo siento que voy a ganar”, concluyó.

Ambos volverán a encontrarse el viernes para cumplir con el requisito del pesaje y quedar listos para disputar el cetro, con “Moi” Fuentes en busca de igualar lo que hicieron sus compatriotas Pedro Guevara (2014) y José Argumedo (2015): coronarse en Japón los últimos días del año.