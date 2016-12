Martillista Diego del Real promete medalla a México en Mundial

México, 27 Dic (Notimex).- Está por llegar 2017 y con ello también se aproximan grandes metas para el neolonés Diego del Real, quien está comprometido en dar a México la primera medalla en lanzamiento de martillo en un Campeonato Mundial de Atletismo.

Del Real ya es un histórico para el atletismo y el deporte mexicano, con el cuarto lugar ganado en los Juegos Olímpicos Río 2016.

“Eso de sentirse grande no. Fíjate que los Juegos Olímpicos sirvieron para dos cosas, primero, para ver que sí se puede, que no es algo inviable que un atleta -en una especialidad donde México no ha carburado- haga un papel histórico, porque fue un cuarto lugar con sabor a bronce”, señaló.

El segundo punto, comentó que se dio cuenta que el trabajo que llevaba, su entrenador y él, era el correcto, “el camino que vamos trazando es el indicado, entonces, hay que seguir trabajando, porque ya tenemos la confianza de que sí se puede”.

Respecto a 2017 son elevados los objetivos en las participaciones en el IAAF Challenge Hammer Throw, similar a la Liga Diamante que reúne las pruebas de pista, el Campeonato Mundial de Atletismo de Londres, programado del 4 al 13 de agosto y la Universiada Mundial en Taipei, del 19 al 30 de agosto.

“Más que un desarrollo será buscar la consolidación, el ser más estable todavía y el registro que voy a buscar el próximo año va ser los 78 metros, lo cual es un excelente registro, porque hay que recordar que en los Juegos Olímpicos se ganó con 78 metros”, indicó.

Enfatizó que la experiencia en los Juegos no fue nada más en lo deportivo, sino como profesional, “en el sentido de cómo llevo un equipo metodológico y lo he reafirmado, sigo las mismas líneas que dan resultados y lo más importante es que en agosto tiene que haber un medallista en el mundial en lanzamiento de martillo”.