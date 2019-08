Han tenido acceso a Internet 88 millones de mexicanos en 2018 y 2019

México, 3 Ago (Notimex).- De acuerdo con un informe de la plataforma de manejo de redes sociales Hootsuite y We Are Social en México 88 millones de habitantes, es decir 67 por ciento de la población, tiene o ha tenido acceso a Internet.

En el informe se destaca que durante 2018 y 2019 alrededor de 88 millones de habitantes en México tuvieron acceso a Internet, es decir 67 por ciento de la población accedió a esa vía de comunicación, lo que representa un incremento del 3.5 por ciento en comparación con el periodo 2017-2018.

Sin embargo, refiere que el número de usuarios puede variar dependiendo de la perspectiva de diferentes organizaciones, como el Banco Mundial o la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Hootsuite, con sede en Canadá, y We Are Social, de Nueva York, dan a conocer cifras sobre los usos y hábitos de poblaciones de diversos países que navegan en Internet.

El informe de Hootsuite y We Are Social “The Global State of Digital 2019” destaca que WhatsApp es una de las principales plataformas de mensajería instantánea que es usada en 133 países, incluido México.

Añade que en México el 62 por ciento de la población se conecta desde sus dispositivos móviles, lo que se traduce en 81.58 millones de personas con acceso a Internet en smartphones o tabletas.

Agrega que las siete apps con más usuarios activos en dispositivos móviles en México son WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify, Uber, Netflix y Twitter. Y en juegos para dispositivos móviles destacan Candy Crush, Clash Royale, Pokémon Go!, Helix Jump, Free Fire, Playerunknown’s Battlegrounds, Trivia Crack, Cash of Clans y el famoso Subway Surfers.

El informe refiere que entre 2018 y 2019 el número de suscriptores a algún plan de datos móviles en México observó un incremento de 3.2 por ciento.

Sin embargo, cada usuario puede contar con más de un dispositivo móvil conectado a Internet a través de la red celular, porque el número de suscripciones alcanza 110.7 millones repartidos en todo el territorio nacional.

Entre tanto, la totalidad de la población con acceso a Internet coincide con la misma cifra de usuarios activos en alguna red social; dicho número creció en 6.0 por ciento en el periodo de 2018 a 2019, es decir, cerca de cinco millones de personas ahora usan activamente alguna red social en comparación con el periodo anterior.

Aunque no forma parte de las estadísticas de uso de Internet, el informe de Hootsuite y We Are Social refiere que el 85 por ciento de la población en México declaró tener acceso a un televisor de cualquier tipo.

En tanto que, en promedio, el mexicano pasa casi tres horas diarias ya sea viendo un programa emitido a través del espectro radioeléctrico o por alguna suscripción a TV paga, por medio de Internet en contenidos transmitidos en tiempo real o video bajo demanda.

De acuerdo con el análisis, el mexicano escucha en promedio cerca de una hora y media de música transmitida en tiempo real –o streaming– y poco más de tres horas revisando sus redes sociales.

El informe concluye que, cuando tiene la oportunidad, son ocho horas en promedio que el mexicano está conectado a Internet, ya sea en horario laboral o fuera de este, dándole un uso diario el 78 por ciento de los internautas mexicanos. Sólo 2.0 por ciento se conecta una vez al mes.

En el apartado de las velocidades, en México ha decrecido la velocidad de Internet promedio en conexiones de datos móviles en un 3.8 por ciento, dando como resultado una conexión promedio de 20.84 Mbps (megabits por segundo).

Sin embargo, en cuanto a conexiones domésticas –es decir, a través de líneas telefónicas de cobre y fibra óptica– ha aumentado en más de 35 por ciento, logrando una velocidad promedio de 26.01 Mbps.

YouTube es la favorita de los mexicanos, pues el 95 por ciento ha declarado haber hecho uso de esta famosa plataforma de creación y consumo de video; le siguen las redes sociales Facebook y Facebook Messenger, con 93 y siete por ciento, respectivamente.

Instagram es usada por el 64 por ciento y Twitter está en cuarta posición con más de la mitad de los internautas, un 57 por ciento. Destaca que la red social enfocada a la creación de contenido relacionado con gaming Twitch ocupe un 20 por ciento.