Redes sociales, plataforma esencial en la industria del entretenimiento

México, 29 Dic (Notimex).- Las redes sociales han tomado cada vez más un papel fundamental en la industria del entretenimiento, principalmente para difundir de forma masiva información y el trabajo realizado por los artistas de los diferentes ámbitos, aunque a veces estos medios como Facebook, Twitter e Instagram han sido víctimas de los “hackers”.

En fecha reciente las cuentas oficiales del cantante mexicano Luis Miguel fueron tomadas por un impostor, quien posteó mensajes inusuales por este medio del ídolo musical.

Además de compartir memes, el “hacker” llegó a publicar en las cuentas de “El Sol” información alusiva a la bioserie y respondió los comentarios que hizo público.

Algo que impactó en las redes sociales este año, fue cuando la cantante mexicana Thalía saludó a sus fans con un video que fue del gusto del público, haciéndose viral, por lo que se creó el llamado #ThalíaChallenge.

El clip superó las miles de reproducciones y tiempo después se convirtió en un inesperado sencillo llamado “Me oyen, me escuchan”, con el que compartió la alegría con sus admiradores.

Durante el mes de abril, algo que llamó mucho la atención fue que el video “Despacito”, de Luis Fonsi, el cual ganó gran popularidad en el mundo, desapareció de la plataforma musical de YouTube.

En lugar de este clip, que ha acumulado millones de reproducciones y ha sido nominado a distintos premios, los hackers colocaron una imagen de ladrones de la serie “La casa de papel”.

Estos espacios multimedia han sido un medio para que actores, cantantes, “influencers” y empresarios se unan a movimientos sociales y expresen su posición respecto a alguna temática en particular.

Por ejemplo, el 17 de diciembre personalidades se unieron para crear #LaLigaDeLaJusticia y el movimiento a favor de la comunidad lésbico gay #NoEstoyEnfermx #Conóceme, que se opone a la homofobia, las terapias de conversión y los crímenes de odio.

“Hoy queremos hablarte a ti que piensas que no es natural que tenga sentimientos por una persona de mi mismo género, que haya nacido en un cuerpo en el que no me identifico, que me exprese y me vista fuera de lo normal”, fue el mensaje inicial que se mostró en un video subido a la plataforma de YouTube.

En este material, que fue tendencia en Twitter, se invitaba al público a ser empático, a respetar y a conocer que el amor es para todos y se planteó que con la suma de esfuerzos se pueda terminar con la discriminación y el “bullying”.

De igual manera las redes sociales han servido para dar anuncios importantes que se difunden instantáneamente a todos los rincones del mundo.

Un ejemplo de esto es la convocatoria publicada en la cuenta oficial de Twitter de la Beca Jenkins-Del Toro, para todos los interesados en este incentivo que busca fomentar el desarrollo del Séptimo Arte Nacional.

“La convocatoria de la Beca Jenkins-Del Toro, para los que deseen estudiar cine en cualquier parte del mundo está abierta hasta el 20 de diciembre. Al beneficiario se le entregará un trofeo y un reconocimiento en el marco de la edición 34 de @FICGoficial”, señaló dicha cuenta.

Por su parte, el actor mexicano Diego Luna utilizó su Twitter para pedir que el tema de la desaparición de la plataforma FilminLatino se discuta y se escuchen distintas voces.

Señaló que sin duda FilminLatino es una “plataforma que muchos creemos indispensable para buscar la cercanía entre el público y un cine que no se encontraría un foro de otra forma”, subrayó, mencionando en este breve mensaje a María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

La casa Profiles in History, la cual es líder en distribuir autógrafos, cartas, documentos y todo lo relacionado con la historia de Hollywood, aprovechó su red social para dar a conocer que objetos subastados de Marilyn Monroe recaudaron más de 1.6 millones de dólares.

Se explicó que entre lo ofrecido está el vestido blanco que usó en la película “The seven year itch”, diseñado por Bill Travilla.

Personalidades mexicanas también utilizan sus redes para publicar comunicados, tal es el caso del músico Benny Ibarra y su esposa, la modelo Celina del Villar, quienes emitieron un texto para dejar en claro que su amor se ha fortalecido.

“Hace tiempo Celina y yo decidimos separarnos temporalmente; durante nuestra separación, yo, Benny, sostuve una relación con otra persona, pero pasado un tiempo con el apoyo de nuestros hijos decidimos luchar juntos por nuestro amor, nuestra relación de más de 30 años y nuestra familia”.

Otro anuncio del interés de muchos fue el realizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que a través de su Twitter informó que la película “Roma”, del cineasta Alfonso Cuarón, se exhibiría el pasado 13 de diciembre de forma gratuita en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

“Sigue nuestras redes sociales, escribe un post usando el HT #SomosCiudadConHistorias y llévate un pase doble para la proyección de la película #Roma. ¡Participa!”, se señaló.

El periodista Carlos Loret de Mola confirmó a través de este medio la noticia de que su programa “Sin Anestesia”, de Grupo Radio Centro, terminaría el pasado 7 de diciembre. “Esta es la última semana de nuestro programa de radio #SinAnestesia”.

Algo emotivo se vivió el 29 de noviembre, cuando el actor Sylvester Stallone se despidió de su personaje “Rocky Balboa”, personaje al que le dio vida durante más de 40 años, con un mensaje durante el final del rodaje de la nueva cinta “Creed II”.

En su cuenta oficial de Instagram el también director estadunidense de 72 años publicó un video en el que explicó los motivos que lo llevaron a “colgar los guantes” del icónico boxeador y agradeció a todos los seguidores de “Rocky” por el apoyo que recibió.

“Sólo quiero agradecer a todos alrededor del mundo por haber acogido a la familia ‘Rocky’ en sus corazones por más de 40 años. Ha sido un privilegio para mí haber sido capaz de crear e interpretar este personaje significativo y, aunque me rompa el corazón, lamentablemente todas las cosas deben parar y terminar”.

Igualmente la cantante Katy Perry usó su cuenta de Instagram para dar un mensaje, con el que le rindió tributo a su amiga Angelica Cob-Baehler, quien falleció a los 47 años tras una larga lucha contra el cáncer.

“Una de mis amigas más cercanas y una de mis grandes defensoras dejó este mundo, era una de las mujeres más fuertes que he conocido nunca; luchó contra el cáncer como el mismísimo ‘Rocky’, soportó la quimioterapia, la inmunoterapia, una traqueotomía, sondas de alimentación durante meses y ensayos clínicos”, afirmó.

La plataforma YouTube ha sido espacio para estrenar materiales, por un lado los cantantes suben sus videoclips para que estén a disposición de todos, pero también se incluyen trabajos de otros formatos.

Como la serie documental “Ariana Grande: Dangerous woman diaries”, que se estrenó en esta plataforma a finales de noviembre, la cual muestra el detrás de cámaras de la gira “Dangerous woman” de la intérprete estadunidense.