Desarrollan hilo y telas antimicrobianas útiles para hospitales

México, 13 Abr (Notimex).- Científicos y empresarios mexicanos e ingleses, impulsan el desarrollo de hilo y telas antimicrobianas, es decir, capaces de matar bacterias y hongos, por lo que podría ser una alternativa para la fabricación de uniformes para personal de hospitales y laboratorios clínicos.

Se trata de un proyecto denominado “Textiles antimicrobiales para el sector salud (ACTin)”, que cuenta con el apoyo del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (FONCICYT), administrado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Newton Fund, del Reino Unido.

Los científicos participantes pertenecen al Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), la Universidad de Guanajuato y la industrializadora Sharyl, mientras que los socios por parte del Reino Unido son The Welding Institute Ltd (TWI), North West Textiles Network Ltd (NWT) y Promethean Particles Ltd, Mexar Ltd, y Bespoke Mat Creation Ltd (BMC).

Este desarrollo cobra importancia si se considera que las infecciones hospitalarias en México afectan del 2.1 al 15.8 por ciento de los pacientes, según el nivel de atención en que se encuentren. Uno de los vehículos de contagio, es la ropa del personal médico, que puede trasportar microorganismos que comprometen la salud de los pacientes cuando su sistema inmunológico está deprimido.

De acuerdo a CIQA, estos productos innovadores podrían utilizarse en la fabricación de uniformes para enfermeras, laboratoristas y médicos, u otros insumos hospitalarios, como cubre bocas.

Carlos Alberto Ávila Orta, especialista del Departamento de Materiales Avanzados del CIQA y uno de los participantes en el proyecto, destacó la cualidad antimicrobiana del hilo y la tela se debe a que sus fibras contienen nanopartículas.

Ambos productos pueden elaborarse a partir de nylon, poliéster o polipropileno, plásticos que se funden para dispersar en ellos las nanoparticulas. La mezcla resultante es enfríada y se diluye con otro polímero para después generar el hilo o la tela no tejida, explicó.

Actualmente existe ropa que promete eliminar bacterias y hongos, pero está hecha con telas comunes que son sumergidas en sustancias químicas para conferirles las propiedades antimicrobianas. Sin embargo, por tratarse de un mecanismo superficial, las prendas pierden efectividad al lavarse.

El desarrollo del grupo mencionado destaca por superar ese obstáculo y las nanoparticulas, responsables de eliminar los patógenos, son parte del hilo y la tela.

En el laboratorio, las nanoparticulas probaron tener una efectividad de 90 por ciento para eliminar bacterias Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus, de las más comunes en hospitales.

Ahora validarán su comportamiento en un ambiente real, con apoyo del Hospital Universitario de Saltillo y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en Guanajuato.

En estas instituciones, personal de laboratorio usará uniforme elaborados con el hilo y tela creados en el CIQA. Posteriormente la ropa será recuperada y un grupo de biólogos de la Universidad de Guanajuato determinará si existen microorganismos vivos y en qué cantidad.

De este modo se determinará la concentración ideal de nanoparticulas que se requiere para hacer garantizar el efecto antimicrobial del hilo y la tela, indicó el especialista y miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigadores.