Tapete inteligente destinado al cultivo se presentará en Singapur

Puebla, 19 Feb (Notimex).- Estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey en Puebla, representarán a México en el “Hult Prize” en Singapur con su prototipo de “Rise” un tapete inteligente destinado al cultivo de tierras infértiles a través de la orina.

José Luis Galindo Ortiz, Denisse Ojeda Rodríguez y Dominik Daniel Bini Falconi, alumnos de dicha carrera representarán a la institución en el concurso internacional de emprendimiento social en Singapur, tras haber ganado el concurso internacional de origen inglés “RSA Student Design Awards 2017”, con la categoría “Wearing Intelligence” con el desarrollo de “Rise”.

El Tecnológico de Monterrey plantel Puebla, en un comunicado, señaló que los estudiantes han seguido con su investigación, en pruebas con orina y agua para analizar realmente el crecimiento de la planta en el tapete.

Bini Falconi, integrante del equipo, explicó que tras sentirse satisfechos con el trabajo que han llevado a cabo, siguen con su análisis y están viendo el crecimiento de la planta con riego de agua y orina, para ver su filtración y poder hacer pruebas en un tercer prototipo que es con el trigo.

Añadió que este nuevo reto en “Hulk Prize” tiene que ver con un emprendimiento mucho más social el cual pueda beneficiar a más de 10 millones de personas.

Los estudiantes señalaron que el tapete inteligente permite a las personas en zonas de conflictos, cultivar en tierras poco fértiles y con escasez de agua mediante la orina, asimismo el proyecto está basado en una problemática social, que ayuda a los lugares donde hay bajas probabilidades de cultivo y producción agrícola.

“Rise” es un tapete de forma hexagonal que consta de varias capas, como un filtro de carbono, mallas, semillas y acrilato de potasio, las cuales conformadas trabajan en el crecimiento de la semilla utilizada, una vez en cuanto se pone en contacto con la orina, comienza su producción.

Los estudiantes manifestaron que parte de su logro este año fue que su proyecto fue galardonado con New Star Award and best Nominators at the Shenzhen Design Award for Young Talents. Lo cual se sienten agradecidos con la institución y con la Comisión de Innovación y Diseño de Puebla por participar en esta iniciativa para las Ciudades creativas de la Unesco.