Monterrey, Nuevo León, 27 Nov 2017.,- En el marco de la quinta edición del Festival del Emprendimiento INC Monterrey (Innovate-Network-Create), realizado por el Tecnológico de Monterrey. La Maestra Ana Elena Gayaranda presentó el tema “Ciudades Innovadoras: Ciudades Humanizadas”.



Esta conferencia tuvo como finalidad, exponer la importancia de humanizar las ciudades de la actualidad, a través de arquitectura urbana innovadora y sustentable que fomente un ambiente social integral.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, la arquitecta Gayaranda, ganadora del Premio Iberoamericano a la Excelencia por su trayectoria profesional por parte del Consejo Iberoamericano de Diseño (CIDI) en 2011 y fundadora del estudio de Arquitectura y Diseño Urbano AE Gayaranda; presenta la relevancia de crear y/o transformar los municipios y metrópolis en ciudades humanizadas que favorezcan el desarrollo de la sociedad.

¿Qué son las ciudades humanizadas?

Ana Elena Gayaranda: Ciudades humanizadas es volver a nuestros inicios, volver a lo básico, volver a la escala de la ciudad, hacer ciudades para caminar, para gozar, para vivir en lugar de ciudades para el automóvil.

AIC: ¿Por qué es importante este tema?

AEG: La conexión social. Estamos acostumbrados en los últimos años, debido al automóvil, debido a los medios sociales y a los aparatos telefónicos, a estar aislados y tenemos que volver a reconectarnos entre nosotros para recordar lo que es la convivencia, el respeto, la conciencia social y saber que somos tan diversos como seres humanos que necesitamos esos espacios para vivir nuestra diversidad y reconocernos.

AIC: ¿Cuál es la relación entre sustentabilidad y las ciudades humanizadas?

AEG: La sustentabilidad se genera en tres aspectos siempre: en el ambiental, social y económico, si no tenemos sustentabilidad social que significa esta inclusión, esta integración y reconexión, tampoco podemos generar una verdadera sustentabilidad solo cuidando al medio ambiente o teniendo una ciudad prospera que genera muchos empleos pero que no piensa en su gente, sus calles no son caminables y no tiene espacios públicos para que los disfrute su gente.

AIC: ¿Tienen relación de este tipo de ciudades con la tecnología?

AEG: Sí, totalmente, porque a través de la tecnología también podemos integrar a las personas, si aplicamos la tecnología a los espacios públicos también podríamos generar muchas actividades. Por ejemplo una propuesta que desarrollamos para la erradicación de violencia en uno de los parques a través del proyecto Ciudad Creativa Digital en 2015 (Parque Morelos, Guadalajara, Jalisco), que fue gracias a tecnología generada por iluminación LED, a través del movimiento motriz de una bicicleta y personas haciendo ejercicio. Esto convirtió una zona de violencia en un espacio recreativo gracias al uso de tecnología.

AIC: ¿Cuáles son los retos y qué proyectos ha trabajado sobre este tema?

AEG: El reto mayor es conseguir los fondos para hacerlo y que gobiernos y comunidad se comprometan en conjunto, al mismo tiempo y con el mismo nivel. El proyecto más trabajado que tenemos es Ecobarrio desde 2016, sobre viviendas sustentables en una ciudad al norte de Chile en donde no solo estamos trabajando la regeneración urbana y social, sino también la reactivación del turismo, la atracción turística, ecología y la seguridad ante un sismo.

AIC: ¿Cómo visualiza el futuro sobre este tema?

AEG: El futuro de este tema es generar el primer prototipo en latinoamérica, quisiera que fuera en México, generar un prototipo que realmente impacte socialmente y que haga mucho ruido para que sea replicable en todas las ciudades de latinoamérica, únicamente falta recurso económico y compromiso.



No podemos basar un proyecto en tres años que vamos a estar gestionando un gobierno, tenemos que ver que ese proyecto va a ir a tres, cinco, siete y veinte años, que va a crecer exponencialmente. Es muy importante que los políticos y ciudadanos sepan que quedarán enmarcados como impulsores iniciales y que eso valga todo.

Las alianzas estratégicas son muy importantes, trabajar en equipo y que nos demos cuenta que tenemos que salir adelante en apoyo, esto toma años pero tenemos que empezar a crear prototipos pequeños para que queden como marca de desarrollo. Felipe Sánchez Banda,(Conacyt).