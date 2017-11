Meritxell Riquelme, experta en crecimiento de hongos

Ensenada, Baja California. 20 de noviembre de 2017 (Agencia Informativa Conacyt).- La doctora Meritxell Riquelme Pérez, es especialista del Departamento de Microbiología del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y desde hace más de 20 años se dedica al estudio del crecimiento de diferentes especies de hongos.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, la especialista nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), relató que en 1992 egresó de la carrera de biología en la Universidad Central de Barcelona, en España.

“Desde el bachillerato yo quería hacer investigación, me gustaba mucho la biología y la bioquímica, estaba indecisa entre las dos disciplinas, pero tuve un profesor de biología que me encantó como daba clases, entonces me fui para ese campo”, recordó.

Aunque desde un principio le atrajo la idea de convertirse en científica para resolver los grandes problemas de salud humana que existen a nivel mundial, reconoció que su carrera la llevó por caminos radicalmente diferentes, pero que ha disfrutado en cada etapa.

De España a Estado Unidos

Hacia la etapa final de su licenciatura, Meritxell Riquelme se incorporó al grupo de trabajo de Ricard Guerrero, uno de los pioneros de la ecología microbiana en España, para estudiar a la bacteria Rhodobacter sphaeroides.

“Lo que vimos fue un análisis del impacto de metales pesados en el crecimiento de esta bacteria. Se estudió si era resistente a los metales pesados, zinc y cadmio; me gustó el hecho de hacer experimentos en el laboratorio, de escribir un artículo”, comentó.

Refirió que posterior a su primera experiencia de investigación, obtuvo una beca para realizar una maestría en fitopatología en la Universidad de California, en Riverside, Estados Unidos.

“Ahí es donde empecé a trabajar con hongos y biología molecular, yo me fui en realidad para aprender más sobre control biológico de plagas, de enfermedades de plantas, y como California tiene un clima muy parecido a la parte del mediterráneo, los mismos tipos de plagas y cultivos, me fui con la idea de hacer un proyecto aplicado pero las cosas del destino, acabé haciendo una maestría sobre el papel de los sideróforos en la competitividad ambiental de Trichoderma harzianum, un hongo que es biocontrolador”, narró Riquelme Pérez.

Los hongos y su crecimiento

Originaria de Barcelona, España, Meritxell Riquelme regresa a su país tras concluir el posgrado en la Universidad de California, sin embargo, su estancia en España se prolongaría solamente durante un año, pues emprendió el regreso a Riverside, California para estudiar el doctorado.

“Regresé a Riverside al doctorado, en otro programa nuevo que iniciaban, un posgrado en microbiología”, apuntó.

De 1996 al 2000 realizó sus estudios de doctorado en el laboratorio del doctor Salomón Bartnicki-García, uno de los investigadores que empezó el programa de doctorado junto con otros investigadores en Riverside, y comenzó a trabajar con lo que ha sido hasta ahora su tema central de investigación: el crecimiento de hongos.

Al concluir el doctorado en Riverside, Riquelme Pérez viaja a Reino Unido para incorporarse a la Universidad de Oxford como investigadora posdoctoral, donde permaneció por más de tres años, especializándose en genética de hongos.

“Trabajé con genes del apareamiento para entender cómo hay reconocimiento de especies compatibles de hongos basidiomicetos; ahí fue donde aprendí mucho sobre genética molecular y fue lo que pude aplicar cuando entré aquí al CICESE”, indicó.

CICESE, versatilidad en la investigación

Fue durante una visita a Guanajuato para participar en un congreso sobre biología de hongos, que la investigadora aprovechó para visitar las instalaciones del CICESE, concluir un artículo que estaba elaborando, y entonces se enteró de que el centro de investigación estaba buscando especialistas.

Desde entonces, hace aproximadamente 14 años, se integró como investigadora al CICESE, lo que ha considerado como una coyuntura para expandir sus campos de estudio.

“CICESE te da la oportunidad de hacer investigación en temas que nunca te hubieras imaginado que harías, es bastante flexible en cuanto a que te permite tener tu línea principal de investigación, que es lo que planeas, pero luego siempre hay oportunidades que aparecen”, destacó Riquelme Pérez.

Ejemplificó con su participación en el Consorcio de Investigación del Golfo de México (Cigom), proyecto con el que se ha adentrado a estudiar la vida marina, dentro de su respectivo campo de estudio.

“Desde hace varios años estoy estudiando hongos en los sedimentos marinos, algo que nunca me hubiera planteado, entonces he aprendido muchísimo de este proyecto, y eso es algo que como investigador siempre motiva mucho”, mencionó.

Meritxell Riquelme estimó que las políticas de posgrado del CICESE también fomentan la colaboración multidisciplinaria entre investigadores, lo que le ha permitido crecer como especialista y docente del centro.

“Disfruto mucho la parte de interacción con estudiantes y revisar los proyectos de tesis, me gusta hacer experimentos pero si no puedo entrar al laboratorio me gusta diseñarlos, interpretar los resultados, aprendes mucho con la escritura de artículos y yendo a congresos”, compartió.

Consideró que otra de las ventajas de trabajar como científico es la posibilidad de viajar y conocer nuevos lugares para dar a conocer los resultados de investigaciones que pueden trascender a nivel internacional.

“A mí me gusta poder difundir el trabajo, si haces un trabajo que no es conocido, no tiene tanto impacto; cada uno lo puede llevar hasta donde quiere, de quedarse a nivel local o dar a conocer tu trabajo a nivel internacional”, concluyó.