Florence, asteroide que pasará mañana cerca de la Tierra

México, 31 Ago (Notimex).- El próximo primero de septiembre un asteroide de más de cuatro kilómetros pasará cerca de la Tierra, sin embargo, no significará ningún peligro para la humanidad, recalcó el astrónomo, Alejandro Farah.

El investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que a pesar de que se encuentra clasificado dentro de los Asteroides Potencialmente Peligrosos (PHAs por sus siglas en inglés) pasará a siete millones de kilómetros, es decir, 18 veces la distancia de la Tierra a la Luna.



“No representa peligro, su particularidad es que es el más grande de los asteroides que va a pasar tan cerca de la Tierra y que se haya observado. No porque no hayan pasado otros, lo que sucede es que antes no los veíamos pero ahora ya tenemos la capacidad de hacerlo”.

En entrevista con Notimex, comentó que el asteroide se encuentra clasificado dentro de los que mil 786 considerados “potencialmente destructivos” pero que hasta ahora ninguno de ellos muestra indicios de una posible colisión con la Tierra.

“Además hay otro dato importante y es que Júpiter es un escudo protector de la Tierra ya que desvía por atracción gravitatoria a muchos de estos objetos”, expresó.

El objeto fue descubierto en 1981 por el astrónomo John Bus de la Universidad de Hawái y en lugar de darle su nombre, como acostumbran los científicos que descubren algo nuevo, el investigador decidió nombrar al asteroide como Florence.

“Él tuvo un gesto bonito porque propuso que el asteroide llevara el nombre de Florance Nightingale que fue una de las precursoras de la enfermería profesional moderna y que ya murió, pero el astrónomo le rindió un homenaje”.

Alejandro Farah explicó que los asteroides están compuestos de elementos rocosos y metálicos, y que la teoría más aceptada señala que provienen de la formación del Sistema Solar por lo que “orbitan alrededor del Sol”.

“Han caído varios asteroides de relevancia y definitivamente alguno importante va a impactar con la Tierra, es un hecho, no se sabe cuándo pero sí pasará; lo que ahora es cierto es que no será Florence el que impacte este uno de septiembre aunque volverá a acercarse a la misma distancia en el año 2500”, finalizó.