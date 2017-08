Sale al mercado metformina líquida desarrollada en México

México, 30 Ago (Notimex).- Durante cinco años de investigación, el laboratorio Silanes desarrolló la primera metfornina líquida nacional para controlar la resistencia a la insulina en niños, adolescentes y adultos.

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para tener resistencia a la insulina. En nuestro país, 30 por ciento de los menores de edad tienen sobrepeso u obesidad, padecimienos que son la antesala para la diabetes mellitus tipo 2.

La resistencia a la insulina ocurre cuando esta hormona no trabaja correctamente y no metaboliza adecuadamente los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre, y se requiere una mayor cantidad de ella. El páncreas sigue produciendo insulina, pero no en la cantidad necesaria para controlar los niveles de glucosa.

En la metformina líquida de nombre comercial Predial Solucion, los mililitros de su contenido son equivalentes a los miligramos de una tableta sólida, y esta presentación que ya se encuentra en el mercado a partir de este año, mejora el apego al tratamiento por su fácil ingesta.

El uso de este fármaco debe ser siempre bajo prescripción de un médico, resaltó Ángelo Quiroz, gerente médico de Laboratorios Silanes, durante la presentación de este medicamento.

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica Atención Integral de la Obesidad en la Infancia y la Adolescencia, del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), esta sustancia está indicada en niños a partir de los siete años de edad y con resistencia a la insulina.