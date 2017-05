Ventana Educativa, contenido digital gratuito y de calidad

Ciudad de México, 4 May 17.- Del año 2013 al 2016, como parte del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, el gobierno federal ha gastado un poco más de seis mil millones de pesos para dotar de computadoras personales y tabletas electrónicas a alumnos de primaria de seis entidades federativas.

Pero, ¿para crear igualdad de oportunidades en la presente era digital será suficiente entregar a un niño una tableta electrónica o una computadora personal? Esta es una de las preguntas a las cuales responde el estudio “Estudiantes, computadoras y aprendizaje: haciendo la conexión”, publicado en 2015 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la respuesta es no.

La OCDE concluyó que poseer una computadora o una tableta electrónica no garantiza a los alumnos el desarrollo de habilidades digitales si no tienen acceso a material educativo de calidad, y si antes no tienen un nivel básico de comprensión de las matemáticas o de habilidades de lectura.

La inversión en adquisición tecnológica, según la OCDE, solo tendrá un impacto positivo en la educación si se invierte también en la creación de contenido educativo digital de calidad y en la capacitación de profesores que puedan integrar estas tecnologías a sus clases y así transmitir las habilidades digitales.

En este punto, Germán Ruiz Méndez, secretario técnico de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), está de acuerdo. Para él, la conclusión principal del reporte de la OCDE es que es más importante pensar en los contenidos que pensar en la infraestructura.

“Desde luego que hay que dotar de equipo a las escuelas, pero también hay que buscar una estrategia que acompañe con un modelo pedagógico digital. Y es de esa necesidad de donde surge el proyecto de Ventana Educativa”, detalla Germán Ruiz.

Ventana Educativa es una plataforma digital que pone a disposición de los usuarios contenidos educativos actuales, creativos y confiables, desde los videos del currículo de enseñanza para telesecundaria y telebachillerato, hasta material cultural y de entretenimiento para alumnos, docentes y padres de familia.

Más que equipo, contenido

México, al igual que otros países en la OCDE, ha apostado por dotar de equipo de cómputo a los alumnos y las escuelas del país. Pero la inversión que ascendió a seis mil millones de pesos no garantizó que el equipo entregado se utilizara con fines educativos.

“Esto se debe a que el principal uso que se le da a las tecnologías de la información y la comunicación es fundamentalmente el de entretenimiento. Más de 90 por ciento de los jóvenes y de los adultos están conectados con el fin de entretenerse. Además, las personas no cuentan con las habilidades necesarias para discernir entre el contenido basura y el de calidad”, explica Germán Ruiz.

Este es el gran fenómeno que intenta combatir Ventana Educativa, proyecto que trabajó durante dos años, de 2015 a 2017, por generar contenido educativo y cultural de uso libre y ponerlo a disposición. Este material incluye contenido alineado al currículo, pero también incorpora elementos extracurriculares para apoyar la educación fuera del salón de clases y la divulgación de la cultura, atendiendo así la universalización del acceso a la educación.

Educación multimedia, la nueva alternativa

Debido a las nuevas tecnologías y las dinámicas de convivencia actuales, niños y adultos consumen una gran cantidad de contenidos a través de pantallas inteligentes.

Y a esto poco a poco se le irán sumando fenómenos tecnológicos, como la inteligencia artificial, que no pueden dejar de ser aprovechados por los entornos educativos, se debe comenzar a gestionar este tipo de procesos como elementos de la educación, opina Pablo Murillo Tovar, coordinador de Proyectos de Educación Digital de la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP.

En este entorno, y conforme se adhieren proyectos multimedia, la educación digital y la educación a distancia dejan de ser opciones relegadas en el sistema educativo y se transforman en necesidades fundamentales de la sociedad.

Preguntas sin resolver en la educación multimedia

Pero aún hay mucha investigación por realizar en torno a la educación multimedia para explicar los fenómenos que se generan a partir de ella y crear propuestas pedagógicas especializadas.

De hecho, hay fenómenos que se producen con este tipo de metodologías educativas que todavía no se conocen por completo.

Como ejemplo se pueden mencionar las pruebas Enlace y Planea, en donde los alumnos de la telesecundaria se encuentran por arriba de las escuelas regulares en áreas de matemáticas y español.

Las razones de estos altos resultados no son conocidas, pues es difícil el acceso a muchas de estas escuelas, que se encuentran en poblaciones muy remotas y no se cuenta con estudios cualitativos que señalen el papel de los audiovisuales y los materiales multimedia en el enfoque de enseñanza comunitaria, que es el llevado por estas secundarias. Por estos motivos, al fenómeno se le llama simplemente “el caso atípico de las telesecundarias”, detalla Germán Ruiz.

“Llama mucho la atención que después de 60 años este modelo siga vigente. Lo que estamos haciendo ahora es transitar hacia plataformas digitales para que los profesores le sigan dando esa vigencia y, conforme el proyecto crezca, tengan un repositorio más que está alineado al currículo de la SEP”.

Los docentes

Otra de las grandes conclusiones del estudio de la OCDE sobre tecnologías de la información y educación fue la necesidad de colocar a los docentes como un pilar en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues se observó que los profesores más entusiastas y mejor preparados para abordar el trabajo en equipo, el aprendizaje individualizado y el trabajo por proyectos tienen mayor probabilidad de utilizar recursos digitales en su práctica docente.

“Sabemos también que no todo es conectividad, hay que saber buscar en Internet, hay que dar saberes digitales básicos al docente. A partir de allí, ellos podrán empezar a diversificar su propio quehacer y a generar esquemas de autogestión en la parte de formación en torno a las tecnologías de la información y la comunicación”, explica Pablo Murillo.

Con ello se refiere a que es necesario capacitar a los profesores para que desarrollen habilidades básicas como utilizar un correo electrónico o herramientas Cloud para compartir tareas con el grupo o con otros docentes, hasta tomar las herramientas digitales para su propia profesionalización, a través de la oferta de educación a distancia o emplear la pedagogía digital para fortalecer el aprendizaje colaborativo y la generación de competencias.

Además, Ventana Educativa puede ser una opción para los nuevos esquemas de las escuelas de tiempo completo, pues les permitirá utilizar, según su deseo y conveniencia, tecnología y contenidos multimedia para diversificar sus actividades extracurriculares. Tendrán la opción de realizar actividades de aula invertida, ver videos o aplicar estrategias de aprendizaje colaborativo con el contenido digitalizado, detalla Pablo Murillo.

Mesoamérica reunida

Uno de los componentes principales de Ventana Educativa es el respeto y la promoción de la diversidad cultural.

En esta plataforma confluyen canales de televisión, programas de radio, artículos, galerías y otros contenidos educativos de Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y algunos otros países latinoamericanos, donde cada programa conserva su identidad.

La cooperación es fundamental en este proyecto, razón por la cual, de 2015 a 2016, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), en colaboración con el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), impulsó Ventana Educativa bajo la premisa de compartir lo que hace México con la región para ser mejores, explica Germán Ruiz, y recalca que justamente compartir los casos de éxito y los no tan exitosos ayuda al crecimiento y a la búsqueda de políticas educativas comunes que integren e impulsen la región.

La oferta de Ventana Educativa

Ventana Educativa es un ecosistema digital que conjunta diferentes portales donde se pueden encontrar recursos educativos como documentales, series televisivas, clases virtuales, bibliotecas y artículos científicos.

Uno de estos portales es la Agenda Cultural Mesoamericana, que vincula a los ministerios de cultura de la región y pretende ser una vitrina de exposición para sus actividades culturales, detalla Pablo Murillo.

También se cuenta con la sección de biblioteca, en la que Ventana Educativa ha colaborado con universidades de la región mesoamericana para que su material bibliográfico entre en un proceso de digitalización y lo pongan a disposición de los ciudadanos.

En esta sección, se busca ofrecer material de descarga que incluya bancos fotográficos, de dibujo y de grabado, mapas, periódicos y diferentes contenidos que las universidades solo poseían en papel.

Un “Netflix” gratuito y educativo

Dentro de Ventana Educativa los usuarios tienen acceso a Educaplay, una especie de plataforma OnDemand donde se encuentran las series educativas, de divulgación del conocimiento y la cultura, producida por Televisión Educativa de la SEP.

Este contenido es libre y cuenta con series como “A ritmo de jazz”; “Guardianes de la Tierra”, que promueve el cuidado del planeta; “Relatos en molcajete“, donde se relata la historia, el uso y las propiedades de los ingredientes de la cocina mexicana; caricaturas infantiles para el aprendizaje de las matemáticas; series sobre sexualidad, fotografía, documentales y otros contenidos diferentes.

Además, la plataforma ha incorporado contenido educativo y cultural de Colombia, y pretende subirse el de otros países, como Guatemala, con su televisora Tv Maya para fortalecer el contenido subtitulado al maya; Canal 6 de Nicaragua; la UTv de la Universidad Nacional de Honduras y demás material audiovisual que permita un repositorio plural.

Una ventaja que presenta la plataforma es que tiene un trasfondo democrático y flexible, entonces al seleccionar un contenido, el usuario es redireccionado a los canales de YouTube de cada productor, lo que permite que las personas se queden en los espacios de los creadores y exploren todavía más material dándole visibilidad a cada participante del proyecto, explica Pablo Murillo.

Y, aunque al proyecto aún sigue siendo perfeccionado, Televisión Educativa de la SEP está comprometida a seguir digitalizando y subiendo contenido para ponerlo a disposición de la población.

Contenidos curriculares de secundaria y bachillerato

Dentro de Ventana Educativa se presenta Educamedia, sección en que se ha digitalizado el contenido curricular de telesecundaria y telebachillerato de la SEP. Estos modelos educativos atienden alrededor de un millón 400 mil estudiantes y 186 mil, respectivamente, y se calcula que alrededor de 90 mil adultos se encuentran estudiando mediante el sistema de educación secundaria a distancia para adultos.

Digitalizar los contenidos curriculares y hacerlos descargables responde a una de las grandes exigencias de los profesores de telesecundaria, que son más de 72 mil y atienden 20 por ciento de la matrícula nacional.

Esto permitirá enfrentar las diferentes necesidades de conexión que tienen los docentes. Ahora, los que no cuenten con buena conectividad en el aula podrán guardar los contenidos en su computadora personal o en una USB y llevarlo a la escuela para acompañar el cuadernillo de trabajo, explica Pablo Murillo.

Los contenidos curriculares se encuentran organizados por grado educativo, asignatura y por bloque de conocimiento, con un buscador interactivo y muy fácil de utilizar que permite a los docentes ubicar fácilmente los videos que requieren.

Cursos gratuitos en línea y canales iberoamericanos

En el ecosistema educativo también se encuentran las ligas a los portales de MéxicoX y Canal Iberoamericano.

MéxicoX es una plataforma que ofrece cursos gratuitos en línea, impartidos por instituciones de alto nivel académico y en áreas del conocimiento que abarcan desde física, ciencias de la salud, idiomas, historia, hasta actividades lúdicas.

Canal Iberoamericano es una plataforma donde confluyen proyectos educativos y culturales de la televisión de Argentina, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

Investigación en educación digital

El proyecto de Ventana Educativa no deja de lado la necesidad de realizar investigación educativa, por lo que trabaja en conjunto con la Red Mesoamericana de Investigación y Tecnología Educativa (RedMITE).

Algunos productos de esta actividad se comparten en la sección RedMITE, en la que veinte investigadores expertos en diseño y evaluación de recursos educativos han compartido artículos para la plataforma que tienen como temática principal el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo educativo.

Trabajo por realizar

Ventana Educativa se encuentra todavía trabajando en la sección Salud, que pretende diseñar contenidos vinculados a la salud y al bienestar en el entorno escolar.

En esta sección, se pretenden trabajar temas como el cuidado de la alimentación, el lavado de los dientes o las enfermedades transmitidas por vector en la escuela.

El objetivo es aportar al bienestar de la comunidad educativa y mejorar el entorno y los comportamientos en esta comunidad que tiene tintes autogestivos, comenta Pablo Murillo.

Además, el proyecto seguirá trabajando por subir más contenido audiovisual para padres y alumnos, anexar una sección de noticias e infografías y vincularse a diferentes medios nacionales de comunicación para incorporar su contenido al ecosistema. Y esperan que vuelva a ser seleccionado dentro de la cartera de proyectos 2017-2018 de la Amexcid para seguir trabajando internacionalmente.

En estos dos meses abierta al público, la plataforma Ventana Educativa ha recibido más de 48 mil 500 visitas, inscrito a tres mil 400 docentes que han estado bajando el contenido y se han digitalizado dos mil 800 videos educativos.

Estos son buenos números, considerando el poco tiempo de lanzamiento del proyecto y que aún se sigue fortaleciendo y haciendo crecer la plataforma, concluye Pablo Murillo. (Amapola Nava)